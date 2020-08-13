Новосибирский Академгородок всегда находился в фокусе мировой научной общественности. С началом реализации здесь комплексной программы по развитию Новосибирского научного центра (ННЦ) "Академгородок 2.0", которая включает несколько очень крупных научных проектов, в том числе уровня мегасайенс, повышенное внимание к территории проявляют власти - не только региональные, но и федеральные. Председатель Сибирского отделения Российской Академии наук (РАН), вице-президент РАН академик Валентин Пармон рассказал "РГ", выполнение каких задач позволит Академгородку сохранить лидирующие позиции на новом этапе своего развития.

Валентин Николаевич, недавно Академгородок посетил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Что вам удалось обсудить? На чем был сделан акцент?

Валентин Пармон: Это был первый рабочий визит министра за Урал, и он связан с его желанием воочию увидеть потенциал Сибирского отделения РАН. Для нас было важным показать, что СО РАН - полностью работоспособная структура, которая может выполнять любые поручения государства. Здесь ученые не только пишут статьи, но и готовы масштабировать свои разработки в новые наукоемкие производства.

Прежде всего это экспериментальное производство Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ). Здесь производится уникальное научно-техническое оборудование - ускорительные комплексы, которые сейчас используют ИЯФ и другие научные центры - как в России, так и за рубежом. В ближайшее время эта производственная база будет задействована для создания ключевых элементов Центра коллективного пользования (ЦКП) "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ).

СКИФ - центрообразующий проект программы "Академгородок 2.0" и один из самых крупных для Новосибирской области по объему строительства, по привлеченным средствам и наукоемкости. На его создание выделяется около 37 миллиардов рублей.

Валерий Фальков поддержал необходимость расширения и обновления мощностей опытного производства ИЯФ. Потому что сразу после СКИФа необходимо будет строить еще один синхротрон - в подмосковном Протвино, что предусмотрено федеральной программой.

На площадке будущего СКИФа завершены геодезические и геологические работы, согласованы генплан территории и архитектурный облик ЦКП.

Вообще, полагаю, что в нацпроект "Наука" должны войти не только строительство СКИФа, но также в полном объеме план комплексного развития СО РАН и программа "Академгородок 2.0". В частности, это способствовало бы формированию госзаданий на исследования, которые проводят научные институты Сибири, в интересах сибирских регионов.

По прогнозам, развитие ННЦ потребует к 2024 году удвоения числа научных работников и занятых в инновационной сфере - до 65 тысяч человек. Это те, кто сегодня учится в университетах. Как, на ваш взгляд, привлечь молодых ребят к работе в научных центрах?

Валентин Пармон: На встрече Валерия Фалькова с ректорами новосибирских вузов обсуждалась непростая, особенно для этого года, проблема трудоустройства выпускников высших учебных заведений. Только в Новосибирской области их одиннадцать тысяч. И все они должны иметь работу. Желательно в Сибири.

Отрадно, что минобрнауки РФ выделило в этом году 800 вакансий для приема выпускников сибирских университетов в научные институты СО РАН (Сибирское отделение осуществляет координацию 42 университетов, подведомственных минобрнауки РФ). Это дополнительные места, обеспеченные финансированием.

Мы заинтересованы в том, чтобы вакансии выделялись более целенаправленно - на создание молодежных лабораторий, нацеленных на выполнение распоряжений правительства РФ по комплексному развитию СО РАН. Есть ряд приоритетов, по которым мы бы хотели формировать такие коллективы.

В прошлом году при институтах было создано 75 таких лабораторий. Это коллективы, появление которых назрело, но требовалось финансирование. Сейчас на три года выделены дополнительные средства - почти 1,5 миллиарда рублей ежегодно.

Есть и другие проблемы, которые нужно решать на государственном уровне. Например, ребята, которые придут из университетов в научные институты и будут заниматься проектом СКИФ, должны иметь свое жилье. Причем не общежития. Нужен рынок арендного жилья - недорогого, доступного и комфортного - если мы хотим, чтобы хорошо подготовленная молодежь оставалась в регионах и в стране.

Еще один вопрос требует быстрого решения. Сейчас действует правило, при котором уровень зарплаты научного сотрудника должен быть не ниже 200 процентов от средней зарплаты по региону. Поскольку в Москве этот показатель во много раз больше, чем за ее пределами, то у научных сотрудников в столице зарплата в три-четыре раза выше, чем у их сибирских коллег. Это, безусловно, должно быть изменено. За ту же самую работу специалисты одного уровня должны получать одинаковую зарплату. Иначе не остановить утечку квалифицированных кадров из регионов.

По каким научным тематикам могли бы работать молодежные лаборатории?

Валентин Пармон: Любая новая перспективная научная тематика должна подхватываться молодежью. В химии это переход от нефти и газа на новые возобновляемые, прежде всего растительные, ресурсы. Весьма актуально, но сделано для этого пока мало. Еще одно направление - новые виды материалов, такие как полимеры с особыми свойствами. А также все то, что касается энергетики, транспорта - это новейшие системы преобразования и хранения энергии.

Во всем мире в приоритете - биология и медицина. Научные разработки в этих направлениях обеспечивают повышение качества жизни. На пике - генетика, биоинформатика и все, что связано с современным сельским хозяйством.

Вижу большой недостаток в подготовке кадров: в школах и университетах практически полностью отсутствует целенаправленное формирование будущих лидеров науки. Раньше была система отбора тех, кто может стать руководителем коллектива. Например, сейчас есть перспективная научная тематика, есть деньги, выделяемые на исследования. Но нет того, кто бы возглавил эту работу, смог бы повести за собой. Это огромная ответственность, и молодежь не хочет на себя ее брать.

Я рад, что нашелся молодой сотрудник, заведующий лабораторией в Институте нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, возглавивший отряд Большой норильской экспедиции Сибирского отделения РАН, которая в кратчайшие сроки была сформирована по инициативе полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло. В ее составе - представители четырнадцати научных институтов СО РАН. На полуострове Таймыр под руководством Николая Юркевича проводится масштабное экологическое исследование территории, в результате которого будут подготовлены новая концепция и принципы хозяйствования в арктическом поясе России.

Речь идет о том, чтобы на базе фундаментальных разработок сформировать основы природопользования с минимальным экологическим ущербом для этой легко ранимой природной зоны. Впервые применен комплексный подход в изучении данной территории.

Ключевой вопрос

В Новосибирске Валерий Фальков сообщил о новой программе повышения конкурентоспособности вузов - стратегического академического лидерства. СО РАН и Новосибирский государственный университет участвовали в ее обсуждении. Каких результатов ожидаете от реализации?

Валентин Пармон: Главное, что заложено в этой программе, - университеты должны работать прежде всего на страну. Они призваны готовить кадры для России. Это впервые прозвучало в аннотации к федеральной программе.

Акцент сделан на интеграцию университетов с исследовательскими организациями, что является флагманской идеей новой программы. Известно, что в новосибирском Академгородке эта концепция была реализована еще шестьдесят лет назад.

Один из примеров современной интеграции - созданный менее года назад в Академгородке Математический научный центр мирового уровня. Это симбиоз Института математики им. С. Л. Соболева СО РАН и НГУ. Центр ставит перед собой амбициозную задачу - реализовать принципиально новую систему интеграции образования, исследований и высокотехнологичного бизнеса в математике и смежных областях, таких как Computer Science, анализ и обработка данных, искусственный интеллект. Повышение привлекательности работы в сибирском макрорегионе для российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследователей - еще одна задача.

Примером разумного слияния науки и образования, междисциплинарной интеграции считаю Федеральный исследовательский центр "Институт цитологии и генетики СО РАН". В него, помимо головного института - ИЦиГ, вошли два медицинских и один аграрный институты СО РАН. Они друг друга дополняют и дают хороший результат. А сам ФИЦ высоко интегрирован не только с НГУ, но и с новосибирскими аграрным и медицинским университетами.

Как известно, Новосибирская область - единственный субъект федерации, в котором создаются сразу два генетических центра. Один - на базе ИЦиГ (в составе Курчатовского центра генетических технологий), второй - на базе ГНЦ "Вектор".

В ходе наших встреч министр Валерий Фальков отметил, что интеграция сегодня актуальна как для нацпроекта "Наука" в целом, так и для его отдельных элементов в части создания научно-образовательных центров мирового уровня и реализации программы стратегического академического лидерства.