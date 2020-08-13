В Омской области завершается уборка озимых. Очевидно, что аномальную засуху они пережили гораздо лучше яровых культур, рост которых пришелся на самое пекло.

Специалистов это нисколько не удивляет.

- Мы выращиваем озимую рожь и пшеницу на экспериментальных полях уже три десятка лет. Ни разу они не подвели, всегда - засуха на поле или подтопление - давали стабильно высокий урожай, - пояснил корреспонденту "РГ" директор Сибирского научно-исследовательского института сельского хозяйства, академик РАН Иван Храмцов. - Очевидны и другие плюсы озимых. В частности, сорняков на этих полях практически нет. Побеги набирают силу ранней весной, не давая пырею и одуванчикам никакого шанса. К тому же поспевают они рано, когда рыночная конъюнктура позволяет выгодно продать качественное зерно.

В прошлом веке сибиряки предпочитали выращивать именно озимые - по большей части, рожь, посевы которой занимали свыше половины площадей. В военные годы она считалась стратегической культурой. А вот современные аграрии долгое время оставались к ней равнодушными. Дошло до того, что Омской области - исконно сельскохозяйственному региону - даже приходилось закупать рожь на стороне. Между тем мука из нее - обязательный атрибут не только черного, но и серого хлеба, в том числе "Урожайного". Такой хлеб считается здоровым и пользуется у сибиряков неизменным спросом. А сравнительно низкая цена ржаной муки дает возможность сдерживать стоимость этого социально важного продукта.

В последнее время погода, которая сибиряков не балует, побуждает предпринимателей обратить внимание на озимые культуры, которые в неблагоприятный климатический период для многих полеводов могут стать подушкой безопасности. Они поступательно наращивают клин, и теперь эти посевы есть едва ли не в каждом хозяйстве.

- В прошлом году площади под озимые выросли на сорок с лишним процентов, с 12 808 до 22 103 гектаров. План этого года - 22 776 гектаров. Сеять начнем со дня на день. Однако есть опасения, что не все решатся это делать, - сообщил корреспонденту "РГ" начальник отдела растениеводства и землепользования регионального минсельхоза Николай Терещенко. - Несмотря на то что уже наступил август, солнце продолжает палить. Из-за острейшего дефицита влаги земля вся в трещинах. Верхний пятисантиметровый слой почвы - одна пыль. Так что посевные планы могут быть скорректированы.

По оперативным данным, урожайность озимой ржи в этом году в Омской области составила 18,2 центнера с гектара, озимой пшеницы - 20,9 центнера. Это в два раза меньше, чем при благоприятных погодных условиях, но и вдвое больше нынешней урожайности яровой пшеницы. Первые результаты уборки показывают, что она составляет 10,6 центнера с гектара.

Впрочем, там, где все делают "по науке", показатели выше.

- Мы выращиваем озимые уже более десяти лет. Культуры неприхотливые, но все равно применяем необходимую агротехнику, хорошие семена. В прошлом году использовали три сорта, выведенные учеными в разных регионах. Омская пшеница оказалась самой устойчивой к засухе. Ее урожайность оказалась на тридцать процентов выше, чем у конкурентов, - пояснил корреспонденту "РГ" агроном СПК "Пушкинский" Артем Балабкин. - Условия в этом году, конечно, непростые. Средняя урожайность озимой пшеницы - 29 центнеров с гектара (в прошлом году было 45). Но и теперь наши показатели на треть выше, чем в среднем по региону. Поэтому мы будем наращивать клин озимых, в том числе ржи, которая на рынке весьма востребована.

Эту тенденцию подтверждают и хлебопеки.

- В целом прошлогодний урожай тоже оставлял желать лучшего, и сегодня мы ощущаем недостаток ржаной муки, - сообщил корреспонденту "РГ" гендиректор Сибирского комбината хлебопродуктов Илья Баринов. - Рожь пришлось завозить из Алтайского края, Оренбурга, Башкирии. Хлеб, который едят омичи сегодня, изготовлен из прибалтийской ржи. А это приличные транспортные расходы. Между тем сейчас, когда зима становится мягче, выращивать рожь в Сибири становится все более выгодно. И мы, в свою очередь, стимулируем местных полеводов увеличивать ее посевы. Заключаем договоры, в которых обозначаем фиксированную цену, по которой будем покупать зерно в 2021 году.

По словам специалистов, такой подход поможет избежать ценовых скачков, стабилизировать рынок хлебопродуктов, главным образом социальной категории.

- Тем не менее наращивать клин необходимо с умом. Ведь переизбыток продукции неизменно приводит к падению цены, - подчеркивает Илья Баринов. - Поэтому важен плановый подход.

Между тем

Нынешний год, когда осадков на полях выпало вдвое меньше нормы, а солнце начиная с мая жарит так, что почва нагревается до 60-градусной температуры, продолжает испытывать полеводов на прочность. Из-за засухи и суховея в Омской области введен режим ЧС. Специалисты прогнозируют, что из-за погодной аномалии погибнет не менее двадцати процентов урожая.

- Пострадавшие от засухи омские аграрии смогут рассчитывать на федеральную поддержку, - пообещал во время недавнего визита в регион руководитель департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений минсельхоза России Роман Некрасов. - Однако помощь окажут не всем. А только тем, кто соблюдал все технологии, а также застраховал сельхозкультуры от непогоды.