Страны постепенно открывают границы, закрытые из-за распространения коронавируса. С 1 августа возобновлено регулярное международное воздушное сообщение России с Великобританией (Лондон), Турцией (Стамбул и Анкара), Танзанией и Абхазией. А с 10 августа россияне могут улететь в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью.

Пока рейсы за границу отправляются из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова. По прогнозам, следующими могут стать Екатеринбург, Новосибирск и Владивосток.

- Новосибирцы пока осторожно интересуются зарубежным отдыхом. Во-первых, не совсем удобно лететь с пересадкой в Москве или Ростове, во-вторых, не все турецкие отели получили медицинские сертификаты, разрешающие принимать туристов. Желающим отправиться на отдых в Турцию я бы рекомендовала тщательно проверять данные об отеле, - отмечает руководитель офиса новосибирского турагентства "География" Марина Чуркина.

Как свидетельствуют результаты опроса "Авито Авто", в этом году более двадцати процентов жителей Новосибирска планируют отправиться в путешествия по стране и только шесть процентов - за границу.

Поэтому пока интерес сибиряков к внутреннему туризму превалирует над международным. По наблюдениям аналитиков "Авито Недвижимости", курорты черноморского побережья России переживают повышенный спрос на краткосрочную аренду жилья. Среди лидеров по динамике спроса - Севастополь (плюс 93 процента к прошлогодним показателям), Ялта (плюс 90 процентов) и Судак (плюс 88 процентов).

Опрос банка "Открытие" показывает, что у российских туристов популярностью после Сочи, Крыма и Санкт-Петербурга пользуются озеро Байкал и Республика Алтай. Среди жителей Сибири главным центром притяжения летом 2020 года выступает Крым - там планируют отдохнуть 42 процента респондентов. И это самый высокий показатель среди всех федеральных округов страны. На втором месте - Сочи (39 процентов), далее - Алтай, 24 процента (ожидаемо самый высокий показатель среди всех регионов страны), Байкал (19 процентов).

- В июле в целом по стране спрос превышал предложение примерно в четырнадцать раз. И даже открытые границы с Турцией не смогут изменить ситуацию в этом летнем сезоне, - полагает руководитель направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимости" Артем Кромочкин.

Желание людей провести отдых на море после изнурительного карантина вполне объяснимо. В среднем аренда жилья в Сочи, Геленджике, Севастополе, Судаке и Ялте, по данным "Авито", обойдется в 2500-3000 рублей в сутки. Однако проживание на алтайских турбазах и в новосибирских санаториях тоже удовольствие не из дешевых. Так, сутки в двухместном номере (без лечения) в санатории "Доволенский" будут стоить 2500-3700 рублей, в кудряшовском "Парусе" - от 5200 рублей (с завтраком).

У новосибирцев самым популярным направлением этим летом станет Алтай - туда планируют поехать 65 процентов участников опроса "Авито Авто".

Эксперты отмечают, что тренд на внутренний туризм при открытых границах с другими странами связан с сомнениями россиян в окончательной стабилизации эпидемиологической обстановки в мире. Самолеты, отели, рестораны - места массового скопления людей - у многих все еще вызывают опасения.

Кстати

Примечательно, что большинство новосибирцев планирует во время путешествий по стране либо отдыхать с палатками на природе (17 процентов опрошенных), либо остановиться у друзей или родственников (18 процентов), арендовать дом (19 процентов). Жить в отеле готовы лишь девять процентов опрошенных.