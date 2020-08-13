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13.08.2020 08:29

Эскимо цвета угля

Заменит ли мороженое кузбасское твердое топливо на международном рынке
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 179(8233)
Кузбасс на фоне снижения мировых угольных цен увеличивает экспорт мороженого. При этом особенно популярно у зарубежных потребителей экзотическое "угольное" эскимо.

За первое полугодие, согласно данным областного правительства, добывающий регион отправил в другие страны 541 тонну мороженого на сумму 67,3 миллиона рублей - почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2019-го (тогда экспортировали 288 тонн общей стоимостью 38,4 миллиона). Основные потребители - страны Юго-Восточной Азии, а именно - Китай, куда ушло тринадцать тонн мороженого на 2,4 миллиона рублей, и Монголия, закупившая 528 тонн на 64,8 миллиона. Расширяется и география поставок мороженого на внутренний рынок: охвачено уже 55 регионов - от центра России до Дальнего Востока.

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Кроме натурального пломбира и эскимо, включая варианты из перетертой облепихи и малины, большим спросом в той же Монголии пользуется черное, со вкусом шоколада, мороженое под названием "Сибирский уголь".

Однако, по данным областного минсельхоза, основной объем экспортных поставок продукции АПК обеспечивают трейдеры, а не непосредственно сами производители. Доля последних в объеме регионального экспорта в прошлом году едва превысила шесть процентов. А к 2024-му доля МСП в структуре экспорта из Кузбасса должна удвоиться, увеличившись до 140 компаний.

Вывести на международный рынок предприятия малого и среднего бизнеса, причем несырьевого и неэнергетического, помогает инфраструктура, созданная в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Так, десять кузбасских производителей начали поставлять свои товары в Казахстан, Германию, Индию и Китай по контрактам на 1,29 миллиона долларов, заключенным в 2019 году при участии Центра поддержки экспорта. Скажем, теперь в Поднебесную предприниматели отгружают варенье из сосновых шишек, кедровый орех, семечки и масло подсолнечника, а также экстракты лекарственных трав.

Между тем до восьмидесяти процентов кузбасского экспорта приходится на уголь, нефть и продукты их переработки. При этом, согласно данным Федеральной таможенной службы, именно за счет сырья, химической и металлургической составляющей региональный экспорт за минувший год сократился на десять процентов - до 14,9 миллиарда долларов.

В тему

Кузбасские малые и средние предприятия несырьевой и неэнергетической направленности в условиях пандемии смогут выйти на международный рынок в формате онлайн - при помощи маркетплейса eBay. Спецпроект, запущенный компанией-интегратором Expand Solutions и региональным Центром поддержки экспорта, позволит поддержать десять прошедших отбор самых перспективных экспортно ориентированных компаний. Их бесплатно зарегистрируют на интернет-площадке, обеспечат им брендинг и продвижение профиля, обучение, составление индивидуальной стратегии продвижения и техническую поддержку. Кроме того, только кузбасским предпринимателям будет на три месяца предоставлена бесплатная подписка на магазин eBay уровня "Премиум" или "Мега-магазин", что позволит каждой компании сэкономить до 75 тысяч рублей.

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