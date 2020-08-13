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13.08.2020 14:19
Рубрика: Общество

Медики рассказали, чем опасен коронавирус для беременных

Текст: Наталья Граф

Кузбасские неонатологи рассказали о том, к каким последствиям может привести заражение новой коронавирусной инфекцией во время беременности.

Фото: iStock
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По данным медиков, COVID-19 особенно опасен для здоровья мамы и будущего ребенка на ранних сроках беременности, когда происходит закладка органов и тканей. Зараженная коронавирусом мать с высокой долей вероятности передает заболевание и своему ребенку.

- Младенец может заразиться еще в утробе матери, во время родов и в послеродовый период, - обьясняет неонатолог-реаниматолог высшей категории, кандидат медицинских наук Александр Голомидов. - Поэтому сразу после рождения мы разлучаем ребенка с мамой, зараженной COVID-19, и помещаем его в боксированную палату.

Если новорожденный болеет в тяжелой форме, то медики вынуждены применять всю комплексную интенсивную терапию, в том числе - проведение искусственной вентиляции легких.

Врачи рекомендуют будущим мамам тщательно соблюдать противоэпидемические меры профилактики. Беременным советуют не пользоваться общественным транспортом, не посещать в салоны красоты и магазины. Если необходимо посетить поликлинику - обязательно надевайте защитную маску и пользуйтесь санитайзерами.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Пандемия коронавируса COVID-19

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