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13.08.2020 11:04
Рубрика: Власть

Реновация НГУ станет приоритетом в развитии Академгородка

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Реновация университетского комплекса Новосибирского государственного университета (НГУ) является приоритетным направлением при реализации комплексной программы развития Новосибирского научного центра (ННЦ) "Академгородок 2.0".
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

На это особо обратил внимание глава региона Андрей Травников во время рабочей поездки в Советский район Новосибирска. Главной темой обсуждения стали планы развития национального исследовательского госуниверситета.

- После того, как проект Центра коллективного пользования "СКИФ", который реализуется в рамках нацпроекта "Наука", стартовал, следующим приоритетом номер один должно стать развитие комплекса университета и продвижение программы ННЦ, - сказал губернатор.

Фото: Правительство Новосибирской области
Андрей Травников и министр науки РФ обсудили развитие "Академгородка 2.0"

Для этого, сообщил глава региона, нужно решить ряд задач, которые касаются как финансирования работ, так и земельных вопросов, проектирования. Правительство области оказывает руководству университета в этом необходимую поддержку.

Ректор НГУ Михаил Федорук рассказал Андрею Травникову, что реновация университетского кампуса позволит комплексно обновить научно-образовательную и социальную инфраструктуру вуза. Целью является создание кампуса, который был бы удобен как для работы, учебы, так и проживания. Кроме того, территория должна способствовать большей интеграции НГУ с институтами Академгородка. В качестве пилотного проекта предлагаются работы по проектированию и строительству комплекса зданий НГУ и СУНЦ НГУ.

Также Андрей Травников и председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив осмотрели помещения научно-образовательного центра "Газпромнефть-НГУ". Михаил Федорук сообщил, что здесь выполнен ремонт и все готово к началу полноценной работы, начиная с сентября 2020 года.

По словам губернатора, этот центр открывается благодаря соглашению, которое было подписано в Санкт-Петербурге в 2018 году. Сотрудничество научно-технического центра "Газпромнефти", НГУ и технопарка новосибирского Академгородка позволяет объединить научный потенциал для развития современных российских технологий в нефтегазовой отрасли. Еще одна задача НОЦ - подготовка кадров. В частности, студенты смогут принимать участие в разработке наукоемких инновационных технологий.

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