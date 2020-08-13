Реновация НГУ станет приоритетом в развитии Академгородка

Реновация университетского комплекса Новосибирского государственного университета (НГУ) является приоритетным направлением при реализации комплексной программы развития Новосибирского научного центра (ННЦ) "Академгородок 2.0".

На это особо обратил внимание глава региона Андрей Травников во время рабочей поездки в Советский район Новосибирска. Главной темой обсуждения стали планы развития национального исследовательского госуниверситета.

- После того, как проект Центра коллективного пользования "СКИФ", который реализуется в рамках нацпроекта "Наука", стартовал, следующим приоритетом номер один должно стать развитие комплекса университета и продвижение программы ННЦ, - сказал губернатор.

Для этого, сообщил глава региона, нужно решить ряд задач, которые касаются как финансирования работ, так и земельных вопросов, проектирования. Правительство области оказывает руководству университета в этом необходимую поддержку.

Ректор НГУ Михаил Федорук рассказал Андрею Травникову, что реновация университетского кампуса позволит комплексно обновить научно-образовательную и социальную инфраструктуру вуза. Целью является создание кампуса, который был бы удобен как для работы, учебы, так и проживания. Кроме того, территория должна способствовать большей интеграции НГУ с институтами Академгородка. В качестве пилотного проекта предлагаются работы по проектированию и строительству комплекса зданий НГУ и СУНЦ НГУ.

Также Андрей Травников и председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив осмотрели помещения научно-образовательного центра "Газпромнефть-НГУ". Михаил Федорук сообщил, что здесь выполнен ремонт и все готово к началу полноценной работы, начиная с сентября 2020 года.

По словам губернатора, этот центр открывается благодаря соглашению, которое было подписано в Санкт-Петербурге в 2018 году. Сотрудничество научно-технического центра "Газпромнефти", НГУ и технопарка новосибирского Академгородка позволяет объединить научный потенциал для развития современных российских технологий в нефтегазовой отрасли. Еще одна задача НОЦ - подготовка кадров. В частности, студенты смогут принимать участие в разработке наукоемких инновационных технологий.