Новости

Международные резервы России превысили 600 млрд долларов 22:45
"Локомотив" передаст серебряную медаль Юрию Семину 22:37
Минкомсвязь опубликовала график вывозных авиарейсов до 1 сентября 22:33
В России заработал Facebook Pay 22:15
Глава МВД Беларуси взял ответственность за травмы "попавших под раздачу" 22:01
Названа величина прожиточного минимума за II квартал 21:49
73% россиян сочли, что "удаленка" в вузах снизит качество образования 21:44
КДК РФС дисквалифицировал Леонида Слуцкого за оскорбление судьи 21:09
Власти Узбекистана привлекут русистов для работы с мигрантами прямо в России 20:47
ВОЗ: Большая часть населения планеты остается уязвимой для коронавируса 20:41
США объявили китайский "Институт Конфуция" иностранной миссией 19:45
В РФС признали, что VAR в России работает не так, как ожидалось 19:39
Составлен список ста лучших сиквелов 19:21
В 2020 году количество авиапассажиров в Европе сократится на 60% 19:20
В РФС подтвердили отстранение Казарцева, решения по Еськову пока нет 19:14
В Петербурге замглавы Колпино арестовали за взятку 19:06
Названа причина обморока Михаила Ефремова 19:03
В Краснодарском крае разбился учебный самолет Л-39 18:57
Юрий Трутнев будет работать в дистанционном режиме 18:40
Трамп заявил о подписании мирного соглашения между Израилем и ОАЭ 18:37
Чем могут привлечь белорусские комбайны на зарубежных рынках 18:17
В Сербии по делу коррупции задержан посол Азербайджана 18:11
Видео: Михаил Ефремов передвигается в кресле-каталке 18:07
Собянин: Люди смогут выбрать любую из вакцин против COVID-19 17:42
В Петербурге Дворцовый мост разведут под песни Виктора Цоя 17:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
13.08.2020 21:58
Рубрика: Происшествия

Вылет задержан

Ложные минирования продолжаются второй год
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 180(8234)
Прошла очередная волна сообщений о якобы заминированных объектах в разных городах страны.

Так, в четверг сообщили о минировании аэропорта в Красноярске, которое, к счастью, оказалось ложным.

В московском метро "заминировали" все станции

Однако была задержка вылета пяти рейсов - в Новосибирск, Мирный, два рейса Москву и Норильск Эвакуировали пассажиров и персонал.

Специалисты обследовали здание и территорию. Убытки - миллионы рублей. А если бы кому-то стало плохо и потребовалась "скорая"? Ведь оказались заблокированы все подъезды к аэропорту.

А ранее в Москве эвакуировали здания девяти судов. И такие сообщения приходят уже почти год.

Были ситуации, когда в один день "минировали" разные объекты сразу в 22 городах, причем по электронной почте.

Если раньше были телефонные террористы, которых вычисляли по звонку и голосу (есть специальная фонотека), то теперь о бомбах стали сообщать по электронной почте.

Напомним, волна таких минирований началась в России в ноябре прошлого года. Кто-то отправлял письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах.

Уже в марте поступали сообщения об угрозах взрывов в пассажирских самолетах. МВД и ФСБ России сообщили о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых, по их мнению, эти угрозы поступили.

Эксперты в спецслужбах считают, что теперь речь идет о злонамеренных акциях организованных преступных групп, а не о спонтанных выходках неадекватных личностей.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск Атака телефонных террористов на Россию

Главное сегодня

В Краснодарском крае разбился учебный самолет Л-39
Кабмин изменил правила выдачи субсидий на питание для младших школьников
Собянин: Линеек 1 сентября в московских школах не будет
Захарова заявила о наличии попыток внешнего вмешательства в дела Беларуси
ЕГЭ по информатике впервые пройдет на компьютерах
Видео: В квартире москвича обнаружили тысячи патронов и гранаты
Как оспорить штраф за нарушение правил парковки