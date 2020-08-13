Прошла очередная волна сообщений о якобы заминированных объектах в разных городах страны.

Так, в четверг сообщили о минировании аэропорта в Красноярске, которое, к счастью, оказалось ложным.

Однако была задержка вылета пяти рейсов - в Новосибирск, Мирный, два рейса Москву и Норильск Эвакуировали пассажиров и персонал.

Специалисты обследовали здание и территорию. Убытки - миллионы рублей. А если бы кому-то стало плохо и потребовалась "скорая"? Ведь оказались заблокированы все подъезды к аэропорту.

А ранее в Москве эвакуировали здания девяти судов. И такие сообщения приходят уже почти год.

Были ситуации, когда в один день "минировали" разные объекты сразу в 22 городах, причем по электронной почте.

Если раньше были телефонные террористы, которых вычисляли по звонку и голосу (есть специальная фонотека), то теперь о бомбах стали сообщать по электронной почте.

Напомним, волна таких минирований началась в России в ноябре прошлого года. Кто-то отправлял письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах.

Уже в марте поступали сообщения об угрозах взрывов в пассажирских самолетах. МВД и ФСБ России сообщили о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых, по их мнению, эти угрозы поступили.

Эксперты в спецслужбах считают, что теперь речь идет о злонамеренных акциях организованных преступных групп, а не о спонтанных выходках неадекватных личностей.