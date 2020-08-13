Томич установил рекорд Гиннесса по жиму штанги под водой

Новости

Вышел трейлер мелодрамы с Хабенским и Пересильд "Трое" 15:42
В Австрии усилились страхи молодежи перед будущим в связи с пандемией 15:35
Начальник Генштаба проверил готовность служб обеспечения к учениям "Кавказ-2020" 15:34
Отменены все рейсы из Сочи в Крым на теплоходе "Князь Владимир" 15:32
Экс-сотрудник мобильного оператора обокрал клиентов на миллион рублей 15:24
В ГД внесены поправки о вычете для владельцев коммерческой недвижимости 15:24
Врач назвал главные условия при вакцинации от COVID-19 15:20
Арбитр матча "Спартак" - "Сочи" Казарцев прошел проверку на полиграфе 15:10
В испанском регионе Галисия запретили курить на улице 14:45
Вышел русский трейлер герметической фантастической драмы "Солнце" 14:39
Аэропорт Сочи побил рекорд Олимпиады и ЧМ-2018 по числу пассажиров в сутки 14:37
Исследование: 50% семей, арендующих жилье в ФРГ, тратят почти все средства 14:34
Вышел русский трейлер второго сезона "Темных начал" 14:25
Мариинский театр перенес пять балетных спектаклей из-за COVID-19 14:23
Медики рассказали, чем опасен коронавирус для беременных 14:19
Утверждены правила контроля за лимитом финансового обеспечения закупок 14:18
Белорусских радикалов готовили украинские националисты 14:17
Суд заочно арестовал предпринимателя Бажанова по делу о мошенничестве 14:16
В БЕЛАЗ опровергли информацию о забастовке 14:10
В Амазонии зафиксировано рекордное за десять лет число пожаров 14:08
Что будет с тарифами на электричество после ввода БелАЭС 14:04
У "47 ронинов" с Киану Ривзом появится сиквел 14:04
Американке выдали права с фотографией стула 14:04
В парламенте осудили призыв ввести санкции к РФ из-за событий в Беларуси 14:00
Российская вакцина будет защищать от COVID-19 минимум два года 13:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
13.08.2020 15:23
Рубрика: Спорт

Томич установил рекорд Гиннесса по жиму штанги под водой

Текст: Наталья Граф (Томск)
Фото: Администрация города Томска Фото: Администрация города Томска
Фото: Администрация города Томска

Инструктор томского Центра социальных инициатив Виталий Вивчар побил рекорд Гиннесса по жиму штанги под водой на задержке дыхания.

Новый рекорд был зафиксирован свидетелями и независимыми специалистами на озере Лебяжьем в томском поселке Победа. Чемпион России и Евразии по русскому жиму Виталий Вичвар отжал штангу весом 50 килограмм под водой 76 раз.

Фото: iStock
В Чечне двое детей установили мировые рекорды по отжиманиям и прессу

- Накануне испортилась погода, вода стала холодная. С утра были тучи. Я очень сильно волновался. У меня пульс был 108 ударов в минуту. Я очень долго настраивался, но справился со своим волнением, продышался и пошел, - поделился спортсмен своими впечатлениями в Instagram.

За выполнением рекорда следили специалисты и независимые свидетели.

- Необходимые документы будут отправлены с доказательной базой в книгу рекордов Гиннеса, - сообщает администрация города Томска.

Кстати, впервые Виталий попробовал отжать штангу под водой в конце июня этого года. Получилось 40 раз. Томскому спортсмену потребовалось меньше двух месяцев для того, чтобы побить мировое достижение.

Отмечается, что предыдущий рекорд был установлен в прошлом году и принадлежит жителю США Грегу Уиттстоку. Он отжал штангу весом 50 килограммов под водой 62 раза.

В регионах Спорт Спортивная жизнь Спортсмены Стиль Люди Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 5057 случаев COVID-19 в 83 регионах
Центробанк повышает курс евро с 14 августа
Мишустин оценил окружную больницу на Чукотке
Новак: На встрече в августе не будут пересматриваться условия сделки ОПЕК+
Чистый долг России снова стал положительным
Избитый Широковым судья рассказал о своем самочувствии
Арбитра матча "Спартак" - "Сочи" отстранили от судейства