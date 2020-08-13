Томич установил рекорд Гиннесса по жиму штанги под водой

Инструктор томского Центра социальных инициатив Виталий Вивчар побил рекорд Гиннесса по жиму штанги под водой на задержке дыхания.

Новый рекорд был зафиксирован свидетелями и независимыми специалистами на озере Лебяжьем в томском поселке Победа. Чемпион России и Евразии по русскому жиму Виталий Вичвар отжал штангу весом 50 килограмм под водой 76 раз.

- Накануне испортилась погода, вода стала холодная. С утра были тучи. Я очень сильно волновался. У меня пульс был 108 ударов в минуту. Я очень долго настраивался, но справился со своим волнением, продышался и пошел, - поделился спортсмен своими впечатлениями в Instagram.

За выполнением рекорда следили специалисты и независимые свидетели.

- Необходимые документы будут отправлены с доказательной базой в книгу рекордов Гиннеса, - сообщает администрация города Томска.

Кстати, впервые Виталий попробовал отжать штангу под водой в конце июня этого года. Получилось 40 раз. Томскому спортсмену потребовалось меньше двух месяцев для того, чтобы побить мировое достижение.

Отмечается, что предыдущий рекорд был установлен в прошлом году и принадлежит жителю США Грегу Уиттстоку. Он отжал штангу весом 50 килограммов под водой 62 раза.