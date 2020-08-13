Томская область стала первым в России регионом, где начнутся эксперименты по доставке грузов массой до 500 килограммов беспилотными летательными аппаратами.

- До конца года нам предстоит разработать и согласовать с Минэкономразвития России дорожную карту, а с начала 2021 года приступить к самому эксперименту, - сообщил замгубернатора по экономике Томской области Андрей Антонов. - Уже в следующем году в регионе начнет действовать особый правой режим. Он предполагает упрощенное применение законов, регулирующих использование беспилотников. Потом эту правовую основу распространят на всю страну.

В Томске будут перевозить два типа грузов: социальные и промышленные. Например, медикаменты или запчасти для нужд предприятий нефтегазовой отрасли. Грузовые беспилотники доставят их в отдаленные территории.

- Географические особенности Томской области способствуют грузовым перевозкам с помощью беспилотников, - пояснил "РГ" и.о. начальника департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области Александр Турлов. - Ведь на значительной территории региона затруднена круглогодичная транспортная доступность, населенные пункты и инженерная инфраструктура расположены друг от друга на существенном расстоянии.

Дроны будут перевозить медикаменты, запчасти для газовиков и нефтяников и другие грузы

В Томской области с 2018 года совместно с Фондом перспективных исследований успешно развивается проект "Тайга", в рамках которого создается опытный полигон по тестированию беспилотных комплексов. Первые тесты с участием дронов провели в Сибири железнодорожники. Свои испытания нынешней весной провели и томские ученые: беспилотники доставили медикаменты и образы для анализов из отдаленных населенных пунктов региона. Дрон транспортировал термоконтейнер через Обь. Испытания подтвердили возможность быстрой доставки лекарств и биоматериала без нарушения их сохранности.