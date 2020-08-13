Новости

В Екатеринбурге прооперировали писателя Владислава Крапивина 09:38
Еще 787 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:15
Системы оплаты парковок в Москве и Санкт-Петербурге могут объединить 09:07
В IСQ вернули старую функцию 09:05
Петр Бирюков: Более 900 дорог отремонтируют в Москве в этом году 08:58
Губернатор штата Сан-Паулу заразился коронавирусом 08:47
Чистый долг России снова стал положительным 08:21
В белорусском Пинске мужчина с ножом напал на сотрудников ГАИ 08:05
Наталья Сергунина: В Москве стартовал прием заявок на конкурс "Лидеры цифровой трансформации" 08:00
Мишустин: Программа льготной ипотеки на Чукотке может быть расширена 07:49
Проворов помог "Филадельфии" победить "Монреаль" 07:43
"Вашингтон" уступил в первом матче плей-офф НХЛ 07:32
Правительственную яхту отдадут хабаровским школьникам 07:17
Десять человек скончались из-за жары в Японии 06:55
Мишустин оценил окружную больницу на Чукотке 06:47
Посол РФ: Венесуэла заинтересовалась российской вакциной от COVID-19 06:38
Мишустин поддержал развитие местного производства овощей на Чукотке 06:10
Принц Гарри и его жена Меган Маркл переехали в собственный дом 06:00
Индонезия начала испытания собственной вакцины от коронавируса 05:48
Решение США продлить пошлины на товары из ЕС огорчило Airbus 05:33
Защитные маски и расширенные страховки понадобятся на отдыхе в Турции 05:15
Отца, бросившего детей в Шереметьево, ограничили в родительских правах 05:11
Власти Ливана оценили ущерб от взрыва в порту Бейрута в 15 млрд долларов 04:56
Израильская армия снова атаковала объекты ХАМАС в секторе Газа 04:40
Михаил Мишустин прибыл с рабочей поездкой на Дальний Восток 04:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
13.08.2020 08:49

Выйдут на работу

В Алтайском крае к концу года планируют стабилизировать ситуацию на рынке труда
Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 179(8233)
В Алтайском крае за последние четыре месяца безработица выросла более чем в два раза, и число потерявших работу жителей региона продолжает расти. Пик напряженности на рынке труда, по оценке краевых властей, придется на август-сентябрь, но уже к концу года ситуация должна стабилизироваться. Основным драйвером стабилизации в правительстве региона называют постепенное снятие ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

К 1 августа уровень официально зарегистрированной безработицы в Алтайском крае достиг 3,1 процента. Это более чем вдвое превышает показатели начала марта 2020 года (1,5 процента) и августа 2019-го. Сегодня на учете в краевой службе занятости стоит 34,8 тысячи человек, год назад их было 15,9 тысячи. Как отметила начальник регионального управления по труду и занятости населения Надежда Капура, реальное число ищущих работу еще больше, потому что не все обращаются в государственную службу. Международная организация труда оценивает уровень общей безработицы в крае выше шести процентов - более 68 тысяч человек сегодня не трудоустроено на постоянной основе.

Каким новым профессиям учат безработных в Кузбассе

- Напряженная ситуация на рынке труда, конечно, связана с ограничительными мерами, которые вводились из-за пандемии, - подчеркнула она. - Сейчас ограничения постепенно снимают, но в ряде сфер предприятия и организации пока не могут возобновить деятельность. Поэтому более четырех тысяч человек все еще находится в режиме неполной занятости, а тринадцать тысяч работает удаленно. Всего с 1 марта 2020 года около 17,5 тысячи жителей региона потеряли работу по разным причинам, в том числе из-за окончания сезонных работ, по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины. О массовом высвобождении сотрудников предприятия не заявляли, потому что многие получают государственную поддержку и стараются максимально сохранить работников.

Еще одной причиной растущего числа безработных стали, как ни странно, выросшие в условиях пандемии размеры пособий. По словам Надежды Капуры, люди, занятые в теневом секторе, стали обращаться в службу занятости, чтобы встать на учет и получать повышенные пособия по безработице. "Также приходят те, кто трудился за минимальную оплату, а теперь, с учетом выплаты на детей, они как безработные могут получать больше. Ведь минимальные пособия выросли с 1,5 до 4,5 тысячи рублей, а максимальные - до 12,1 тысячи. С учетом районного коэффициента и выплаты на ребенка в размере трех тысяч рублей выходит почти семнадцать тысяч, а если двое детей - то и двадцать тысяч рублей в месяц", - пояснила она.

По оценке Росстата, в Алтайском крае в теневом секторе занято около 27 процентов от всех работоспособных граждан. Доля "серого" рынка труда в регионе заметно превышает среднероссийский показатель в двадцать процентов. Сказывается аграрная специфика края и большая численность сельского населения. Ведь именно в сельской местности наибольшее число неформально занятых. И хотя региональные власти рапортуют, что ежегодно 20-22 тысячи работников выводят из "тени", доля "серого" рынка труда не сокращается.

По мнению экспертов Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС, в кризисных условиях неформальный сектор рынка труда обычно растет: работодатели пытаются сэкономить на налогах и выплатах, да и работники заинтересованы получать зарплату без налоговых вычетов. Правда, при нынешней "коронавирусной" нестабильности ситуация несколько иная. Господдержка предприятий во время пандемии - субсидии и льготные кредиты - напрямую привязана к числу работающих, поэтому работодатели заинтересованы в официально трудоустроенных сотрудниках. А повышение пособий по безработице подтолкнуло занятых в неформальных секторе легализоваться хотя бы в статусе безработных.

Фото: Сергей Михеев/РГ
В Минтруде рассказали о выплатах на временных рабочих местах

"Правда, им зачастую отказывают в постановке на учет или назначают минимальное пособие, поскольку они не могут представить документы с предыдущего места работы и справку о средней заработной плате, - отмечают специалисты службы занятости. - Всего с марта по август 489 человек получили такие отказы. Но в большинстве случаев мы стараемся поставить на учет даже тех, кто работал в неформальном секторе".

Эксперты рекрутингового агентства hh.ru отмечают, что в июне 2020-го предприниматели Алтайского края разместили почти в два раза больше вакансий, чем в мае. "Сейчас мы наблюдаем постепенное возвращение к докризисной ситуации на рынке труда, однако о быстрой стабилизации говорить не приходится. Компании разного масштаба просчитывают варианты развития бизнеса в новых реалиях. Часть работодателей уже возобновила подбор персонала", - отметила руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Асель Сейлова.

- Все будет зависеть от эпидситуации, - подчеркивает Надежда Капура. - Как только будут сняты все ограничения, рынок труда начнет восстанавливаться. По нашим прогнозам, в августе-сентябре ожидается пик роста безработицы. Но в это время в самом разгаре будет уборочная кампания и подготовка к отопительному сезону, что потребует дополнительных сезонных работников. Это несколько сгладит ситуацию. Спад напряженности можно ждать в четвертом квартале.

Кстати

С 8 августа в Алтайском крае перешли ко второму этапу снятия ограничений. Возобновили работу более пятидесяти районных и городских больниц, которым разрешили оказывать плановую помощь, а также детские сады, спортзалы и фитнес-центры.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

Главное сегодня

Мишустин: Программа льготной ипотеки на Чукотке может быть расширена
Чистый долг России снова стал положительным
Мишустин поддержал развитие местного производства овощей на Чукотке
Защитные маски и расширенные страховки понадобятся на отдыхе в Турции
СМИ: Задержанные в Беларуси россияне могут вскоре вернуться домой