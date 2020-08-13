В Алтайском крае за последние четыре месяца безработица выросла более чем в два раза, и число потерявших работу жителей региона продолжает расти. Пик напряженности на рынке труда, по оценке краевых властей, придется на август-сентябрь, но уже к концу года ситуация должна стабилизироваться. Основным драйвером стабилизации в правительстве региона называют постепенное снятие ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

К 1 августа уровень официально зарегистрированной безработицы в Алтайском крае достиг 3,1 процента. Это более чем вдвое превышает показатели начала марта 2020 года (1,5 процента) и августа 2019-го. Сегодня на учете в краевой службе занятости стоит 34,8 тысячи человек, год назад их было 15,9 тысячи. Как отметила начальник регионального управления по труду и занятости населения Надежда Капура, реальное число ищущих работу еще больше, потому что не все обращаются в государственную службу. Международная организация труда оценивает уровень общей безработицы в крае выше шести процентов - более 68 тысяч человек сегодня не трудоустроено на постоянной основе.

- Напряженная ситуация на рынке труда, конечно, связана с ограничительными мерами, которые вводились из-за пандемии, - подчеркнула она. - Сейчас ограничения постепенно снимают, но в ряде сфер предприятия и организации пока не могут возобновить деятельность. Поэтому более четырех тысяч человек все еще находится в режиме неполной занятости, а тринадцать тысяч работает удаленно. Всего с 1 марта 2020 года около 17,5 тысячи жителей региона потеряли работу по разным причинам, в том числе из-за окончания сезонных работ, по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины. О массовом высвобождении сотрудников предприятия не заявляли, потому что многие получают государственную поддержку и стараются максимально сохранить работников.

Еще одной причиной растущего числа безработных стали, как ни странно, выросшие в условиях пандемии размеры пособий. По словам Надежды Капуры, люди, занятые в теневом секторе, стали обращаться в службу занятости, чтобы встать на учет и получать повышенные пособия по безработице. "Также приходят те, кто трудился за минимальную оплату, а теперь, с учетом выплаты на детей, они как безработные могут получать больше. Ведь минимальные пособия выросли с 1,5 до 4,5 тысячи рублей, а максимальные - до 12,1 тысячи. С учетом районного коэффициента и выплаты на ребенка в размере трех тысяч рублей выходит почти семнадцать тысяч, а если двое детей - то и двадцать тысяч рублей в месяц", - пояснила она.

По оценке Росстата, в Алтайском крае в теневом секторе занято около 27 процентов от всех работоспособных граждан. Доля "серого" рынка труда в регионе заметно превышает среднероссийский показатель в двадцать процентов. Сказывается аграрная специфика края и большая численность сельского населения. Ведь именно в сельской местности наибольшее число неформально занятых. И хотя региональные власти рапортуют, что ежегодно 20-22 тысячи работников выводят из "тени", доля "серого" рынка труда не сокращается.

По мнению экспертов Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС, в кризисных условиях неформальный сектор рынка труда обычно растет: работодатели пытаются сэкономить на налогах и выплатах, да и работники заинтересованы получать зарплату без налоговых вычетов. Правда, при нынешней "коронавирусной" нестабильности ситуация несколько иная. Господдержка предприятий во время пандемии - субсидии и льготные кредиты - напрямую привязана к числу работающих, поэтому работодатели заинтересованы в официально трудоустроенных сотрудниках. А повышение пособий по безработице подтолкнуло занятых в неформальных секторе легализоваться хотя бы в статусе безработных.

"Правда, им зачастую отказывают в постановке на учет или назначают минимальное пособие, поскольку они не могут представить документы с предыдущего места работы и справку о средней заработной плате, - отмечают специалисты службы занятости. - Всего с марта по август 489 человек получили такие отказы. Но в большинстве случаев мы стараемся поставить на учет даже тех, кто работал в неформальном секторе".

Эксперты рекрутингового агентства hh.ru отмечают, что в июне 2020-го предприниматели Алтайского края разместили почти в два раза больше вакансий, чем в мае. "Сейчас мы наблюдаем постепенное возвращение к докризисной ситуации на рынке труда, однако о быстрой стабилизации говорить не приходится. Компании разного масштаба просчитывают варианты развития бизнеса в новых реалиях. Часть работодателей уже возобновила подбор персонала", - отметила руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Асель Сейлова.

- Все будет зависеть от эпидситуации, - подчеркивает Надежда Капура. - Как только будут сняты все ограничения, рынок труда начнет восстанавливаться. По нашим прогнозам, в августе-сентябре ожидается пик роста безработицы. Но в это время в самом разгаре будет уборочная кампания и подготовка к отопительному сезону, что потребует дополнительных сезонных работников. Это несколько сгладит ситуацию. Спад напряженности можно ждать в четвертом квартале.

Кстати

С 8 августа в Алтайском крае перешли ко второму этапу снятия ограничений. Возобновили работу более пятидесяти районных и городских больниц, которым разрешили оказывать плановую помощь, а также детские сады, спортзалы и фитнес-центры.