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13.08.2020 15:05
Рубрика: Общество

В Кузбассе нашли фрагмент яйца эпохи динозавров

Текст: Никита Зайков (Кемерово)
Археологи Кузбасского государственного краеведческого музея объявили о сенсационной находке: фрагменте яйца, возрастом около 125 миллионов лет. Он был обнаружен на территории Шестаковского палеонтологического комплекса в Чебулинском муниципальном округе Кемеровской области.
Фото: Пресс-служба администрации Кемеровской области Фото: Пресс-служба администрации Кемеровской области
Фото: Пресс-служба администрации Кемеровской области

Как рассказали в пресс-службе администрации региона, сейчас ученые готовятся определить, кто должен был появиться из этого яйца. У специалистов есть два основных предположения: небольшой хищный динозавр, или примитивная птица. Пока что обнаруженный фрагмент находится в полевой лаборатории на первичной обработке.

Фото: iStock
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Как отмечают археологи, до этого на территории России было найдено всего два подобных артефакта. В 2007 году в позднемеловом местонахождении Каканаут на Чукотке удалось раскопать скорлупу яиц двух групп динозавров, живших около 70 миллионов лет назад. А в 2008 году обнаружен фрагмент яйца мелкого хищного ящера здесь же, в Кузбассе, на местонахождении Шестаково-3.

Это яйцо, как и последняя находка кемеровских археологов, также датирована меловым периодом. Позже, в 2014 году, на Шестоково-3 было обнаружено массовое захоронение скелетов пситтакозавров сибирских. Их еще называют ящерами-попугаями: большие наросты на верхней нижней челюсти динозавров напоминают клюв птицы. Они жили на территории Кузбасса более 120 миллионов лет назад, не исключено, что новую находку удастся соотнести с ними.

Фото: iStock
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После того, как эксперты установят, кому принадлежало яйцо, будет изучено микростроение скорлупы, а 3D-сканирование поможет воссоздать его форму. Жители области и туристы смогу увидеть находку после того, как ее поставят на госучет. Найденный фрагмент будет вставлен в новой экспозиции отдела природы Кузбасского государственного краеведческого музея.

Кстати, с 2014 года и сам Шестаковский палеонтологический комплекс получил развитие в виде туристического объекта. Маршрут проходит по всем местам здешних раскопок. Кроме того в Чебулинском округе каждый год устраивается межрегиональный фестиваль народного творчества "В гостях у динозавра".

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