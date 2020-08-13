В Новосибирске сдадут долгострой и откроют дом творчества

Жители Кировского района Новосибирска с нетерпением ожидают в этом году сразу два значимых события: в Затулинском жилмассиве после ремонта открывается дом детского творчества (ДДТ) "Кировский" (расположен на ул. Р. Зорге, 78/1), а в Северо-Чемском жилмассиве - будет сдан долгострой на улице Герцена, 1/2.

Оба объекта - на особом контроле у мэра города Анатолия Локтя. Он не раз бывал на строительной площадке, знаком с ходом ремонтных работ в ДДТ.

На очередном выездном совещании в Кировском районе мэр Анатолий Локоть и руководители профильных департаментов осмотрели уже отремонтированный ДДТ. Как рассказала его директор Галина Фомина, сегодня в разных секциях, кружках "Кировского" занимаются 3600 ребятишек в возрасте от 3 до 18 лет, непосредственно в здании на ул. Зорге - свыше двух тысяч человек, увлеченных различными видами спорта, рисованием, пением, краеведением и другими направлениями.

- Кировский дом творчества - одно из крупнейших муниципальных учреждений дополнительного образования в городе, оно крайне востребовано. Это многопрофильное учреждение. И нам важно было подготовить его к новому учебному году. С 1 сентября в Новосибирске возобновляется учебный процесс, в том числе и в учреждениях дополнительного образования, - отметил глава города.

Как сообщила Галина Фомина, капитальный ремонт в здании шел несколько лет. В общей сложности на это направлено около 18 миллионов рублей. Ранее проведена реконструкция кровли, в этом году отремонтировано само здание, которое было построено в 1987 году и в последние годы находилось в аварийном состоянии. Сейчас здесь модернизированы системы жизнеобеспечения. Практически полностью обновлен спортивный зал. Ребята смогут тренироваться на двух борцовских коврах. Созданы условия для зрителей, помещение оснащено системой безопасности и вентиляции, которой раньше не было, обустроены душевые и раздевалки, тренерская комната. Затраты на строительные работы составили 4;8 миллиона рублей вместо запланированных 7 миллионов. Мэр Анатолий Локоть уточнил, что средства выделены в рамках установленных лимитов городского департамента образования.

- В целом на ремонт выделяются незначительные средства, но это не мешает создавать современные объекты, в котором будет комфортно ребятишкам и их родителям, - сказал мэр Анатолий Локоть. - Дом творчества - не единственный объект допобразования, где шел ремонт. В Калининском районе ремонтируют центр "Патриот", в Советском - школу искусств на ул. Приморской. В прошлом году после капремонта введена коррекционная школа "Перспектива" в Октябрьском районе.

Еще один объект, на котором побывал глава города, - долгострой на улице Герцена, 1/2 стр. Сейчас здание не выглядит заброшенным, здесь активно ведутся работы. Застройщик обещает сдать дом в этом году, новоселы смогут заехать в свои квартиры в начале 2021 года.

Фото: Татьяна Кравченко

Но еще в 2019 году стройка была "заморожена" на стадии второго этажа, сильно захламлена территория. Как рассказала председатель ЖСК "Прибрежный" Александра Михайлова, дом начинал строить СМУ-3, в 2016 году объект признали долгостроем и он попал в перечень проблемных (всего в этом списке 53 строящихся МКД). В 2018 году для достройки объекта был создан ЖСК "Прибрежный". В марте 2019 года за завершение объекта взялся новый застройщик - ООО "Промстрой".

- Сейчас в доме проложены все сети, закончены электромонтажные работы, сделана кровля, отштукатурены стены, выполнена стяжка полов. Сделано очень много, - поделилась Александра Михайлова.

Директор компании "Промстрой" Артем Татаров рассказал главе города о проделанной работе. В сотрудничестве с компаниями-партнерами застройщик возвел еще 16 этажей (всего в доме 18 этажей). В результате перепланировки количество квартир увеличилось с 322 до 340. Для этого пришлось отказаться от размещения офисных помещений на первом и втором этажах.

- На сегодня готовность объекта составляет 85 процентов, в доме идут отделочные работы, подведены все коммуникации, подключено отопление и электричество. В дальнейшем здесь ожидаются большие благоустроительные работы, в том числе будет обустроена большая парковка, - поделился планами Артем Татаров.

- Я не первый раз приезжаю на объект. У каждого такого дома своя история. Здесь 120 человек вложили свои деньги в строительство и оказались обманутыми. Для того чтобы достроить объект, нужно было почти 400 миллионов рублей. В прошлом году на площадку зашел новый застройщик, был образован жилищно-строительный кооператив, который занимается достройкой этого дома. Сейчас строительство находится на завершающей стадии, - рассказал мэр Анатолий Локоть.

Глава города отметил, что муниципалитет взаимодействует с региональным министерством строительства по вопросу выделения субсидии на подключение дома к коммуникациям, приобретение лифтов и благоустройство прилегающей территории. Предполагаемая сумму субсидии на данный объект составит порядка 40 миллионов рублей.

- Я надеюсь, что этот дом будет сдан уже в этом году. Это хороший пример, когда за дело берется добросовестный застройщик. Этот опыт можно будет распространить на другие объекты, - сказал мэр Анатолий Локоть.

Заместитель мэра - начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев сообщил, что всего в 2020 году в Новосибирске планируется ввести в эксплуатацию шесть долгостроев. Самый сложный из них - комплекс на улице Тульской.

- Сейчас физически там все готово, решаем вопрос с документами, чтобы сдать этот комплекс в 2020 году, - отметил глава города.