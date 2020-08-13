В Новосибирской области реализуют более 300 общественных стартапов

Впервые в Новосибирской области реализуют 331 проект, который получил поддержку в первом этапе конкурса общественных стартапов "Со мной регион успешнее".

Среди проектов - создание кукольного театра, веревочного парка, возрождение народных промыслов ткачества и многие другие.

Победителей зонального этапа конкурса в Ордынском районе поздравили депутат Госдумы РФ, член фракции "Единая Россия", лидер общественного движения "Сделай выбор" Александр Карелин и заместитель министра региональной политики Новосибирской области Светлана Шибаева, а также представители Ордынского, Кочковского и Краснозерского районов, Общественной палаты Новосибирской области.

Как отметила Светлана Шибаева, правительство Новосибирской области на протяжении многих лет поддерживает общественные инициативы грантами, субсидиями. Отрадно, что в основном поддержку получают именно общественные организации, фонды.

- В феврале этого года, на очередном форуме, в котором принимал участие губернатор, общественность обратилась с идеей поддержать проект общественных стартапов - чтобы обычные граждане смогли реализовать свою мечту и мечту своих соседей, - поделилась замминистра.

Вместе с командой "Сделай выбор" инициативу поддержали лично глава региона Андрей Травников, правительство области и депутаты Законодательного собрания. В проект уже вовлечены более 25 районов и муниципальных округов, а также Новосибирск.

Депутат Александр Карелин отметил, что благодаря конкурсу проектов "Со мной регион успешнее" все больше активных и неравнодушных граждан желают заниматься общественной деятельностью.

- Проекты - победители первого этапа - очень интересные и социально значимые, среди них - создание кукольного театра в Ордынском районе, возрождение техники изготовления изделий на ткацком станке в Баганском районе. Особо хочу отметить проекты, связанные с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, - сказал Александр Карелин.

С 7 августа стартовал второй этап конкурса. Как сообщили в пресс-службе Новосибирского регионального отделения партии "Единая Россия", на реализацию проектов первого этапа будет направлено 15 миллионов рублей. Общий объем финансирования второго этапа - 30 миллионов рублей. Средства выделяются в рамках госпрограммы по развитию институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области, утвержденной правительством региона.

Справка "РГ"

В районном поселке Ордынское будут реализованы такие проекты из числа победителей конкурса "Со мной регион успешнее", как "Небесная тропа" (создание веревочного парка), "Музей ретро-техники", "Пусть веселые качели начинают свой разбег!" (площадка с качелями и спортивным оборудованием). В деревне Новый Шарап Ордынского района - "Безопасное детство" (создание мультфильмов и роликов, посвященных правилам безопасности детей в разных жизненных ситуациях).