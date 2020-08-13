На Ставрополье 11 человек задержаны за вымогательство взяток в вузе МВД

В Ставропольском крае раскрыли преступное сообщество, которое вымогало деньги у студентов ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России. Об этом в четверг сообщили в Следственном комитете РФ.

По данным следствия, сотрудники филиала, а также ряд других лиц с января 2019 года по июль 2020 получали крупные взятки от студентов вуза за то, чтобы допустить тех к экзаменам и сдаче зачетов. Причем, получив деньги, подозреваемые не проверяли фактические знания экзаменуемых. В итоге им удалось собрать около двух миллионов рублей.

Как сообщают в Следственном комитете, среди фигурантов дела - заместитель начальника факультета заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России, начальники четырех кафедр и семеро слушателей указанного факультета из числа сотрудников региональных подразделений МВД и Росгвардии России. Всего 12 человек, 11 из которых задержаны.

Более 70 обысков прошли на территории сразу нескольких субъектов, изъяты предметы и документы, а также крупные суммы денег, которые причастны к делу. Расследование проводили сотрудники Следственного комитета совместно с МВД и Генеральной прокуратурой в СКФО и ЮФО.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по частям второй и третьей статьи 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)) и части шестой статьи 290 УК РФ ("Получение взятки").