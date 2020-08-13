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13.08.2020 16:54
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье 16-летний водитель сбил насмерть сверстницу

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае подросток сбил на автомобиле девочку. После ДТП он сбежал с места происшествия, рассказали "РГ" в краевом управлении ГИБДД.

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Трагедия произошла в селе Кочубеевском. Водитель на ВАЗ-2106 на одной из дорог села пошел на обгон, но не справился с управлением и выскочил на парковку возле магазина. Там он сбил 15-летнюю девочку. Сразу после ДТП несовершеннолетний сбежал с места происшествия и не оказал помощь умирающему ребенку.

- Сотрудники Госавтоинспекции сначала установили хозяина транспортного средства, а затем и водителя. Предполагаемый виновник оказался всего годом старше своей жертвы. 16-летний подросток в силу возраста водительских прав не имеет, - пояснили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

По его словам, сбежал он, так как испугался ответственности. Сейчас правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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