На Ставрополье 16-летний водитель сбил насмерть сверстницу

В Ставропольском крае подросток сбил на автомобиле девочку. После ДТП он сбежал с места происшествия, рассказали "РГ" в краевом управлении ГИБДД.

Трагедия произошла в селе Кочубеевском. Водитель на ВАЗ-2106 на одной из дорог села пошел на обгон, но не справился с управлением и выскочил на парковку возле магазина. Там он сбил 15-летнюю девочку. Сразу после ДТП несовершеннолетний сбежал с места происшествия и не оказал помощь умирающему ребенку.

- Сотрудники Госавтоинспекции сначала установили хозяина транспортного средства, а затем и водителя. Предполагаемый виновник оказался всего годом старше своей жертвы. 16-летний подросток в силу возраста водительских прав не имеет, - пояснили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

По его словам, сбежал он, так как испугался ответственности. Сейчас правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения. Устанавливаются обстоятельства случившегося.