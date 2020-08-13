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13.08.2020 20:41
Рубрика: Общество

В Ингушетии егеря начали кормить диких медведей конфетами

Текст: Николай Грищенко

В Ингушетии сотрудники Минприроды республики и егеря начали подкармливать диких медведей шоколадными конфетами. Раздача кондитерских изделий продлится до конца сентября, пока животные не впадут в зимнюю спячку.

Фото: iStock
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Необычная акция организована для обеспечения безопасности пчеловодов, так как в поисках пищи медведи могут начать разорять пасеки.

"Шоколадные конфеты, в качестве необычной подкормки, раскидали подальше от пчелиных пасек и населенных участков, в надежде на то, что медведи потеряют интерес к меду", - сообщает ведомство.

Кроме того, местных жителей просят ликвидировать свалки мусора, которые могут привлечь диких животных. В случае обнаружения медведей или причинения ими вреда необходимо обратиться непосредственно к государственным охотинспекторам для принятия необходимых мер.

По данным Минприроды Ингушетии, в республике обитает порядка 100 особей бурых медведей.

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