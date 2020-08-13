Александринка приглашает зрителей на "Театр у аппарата"

16 августа состоится премьера интерактивного спектакля режиссера Антона Оконешникова и драматурга Алины Шклярской "Театр у аппарата". Это продолжение онлайн-программы "Другая сцена" Александринского театра.

У каждого зрителя будет возможность пообщаться с одним из корифеев Александринского театра (автор идеи Анна Соколова). В постановке участвуют народные артисты России Эра Зиганшина, Николай Мартон, Сергей Паршин, Владимир Лисецкий, заслуженный артист России Сергей Кузнецов и актер Сергей Мардарь. Как говорят в театре, пока публика не вернулась в зал, этот аудиальный интерактивный проект соединит артистов и зрителей с помощью телефона.

Для того чтобы стать участником "Театра у аппарата", необходимо дозвониться по специальному номеру, который опубликуют перед трансляцией в официальных группах театра в социальных сетях. В ходе каждого из показа (а их будет три) двенадцать зрителей получат возможность напрямую связаться с одним из артистов, они смогут стать и участниками аудиального спектакля, и одновременно зрителями видеотрансляции. Те же, кто предпочтет смотреть трансляцию, смогут сделать это, присоединившись к официальному YouTube-каналу театра. В случае просмотра со стационарного компьютера или ноутбука зрители смогут менять ракурсы просмотра, использовать возможности мультитрансляции, которые дает YouTube.

Как сообщает пресс-служба Новой сцены Александринского театра, современные технологии и сложная звуковая партитура, созданная командой проекта, позволят оказаться в фойе, пройти в зал, услышать любимых артистов, одним словом, воссоздать из шумов и звуков тот театр, по которому мы так скучаем.

В основе спектакля - прозаические тексты Достоевского, Кафки, Бунина, Куприна, Саши Черного, Горького и других писателей, а также театральные предания и байки из прошлого Александринского театра.

Посмотреть спектакль можно также 29 августа и 3 сентября.

К слову

"Другая сцена" - мультижанровая программа, где будут представлены оригинальные онлайн-форматы от молодых режиссеров, драматургов, хореографов, композиторов и медиахудожников.

Проект стартовал в мае премьерой интерактивного спектакля по детективу Бориса Акунина "Драма на шоссэ" (режиссер Антон Оконешников).

В афише "Другой сцены":

21, 24 августа - документальный социальный форум-театр "Через час", режиссер Алексей Едошин, драматург Ксения Савельева. Спектакль в WhatsApp. В основе материала реальные истории подростков.

22, 23 августа, 13 сентября - онлайн-читки пьес драматургов магистратуры РГИСИ от режиссеров Олега Христолюбского, Ярослава Морозова, Михаила Смирнова. Тексты о смысле и бессмысленности, о семье и близости, о переосмыслении жизни и потере себя, рассказанные языком прямого интернет-эфира.

18, 21 августа - экспериментальный аудиовизуальный перформанс от композитора Андрея Бундина "Оркестр микробиом". Художественный эксперимент, разработанный в стиле science art и исследующий возможности взаимодействия человека, машины и микроорганизмов сквозь призму сонификации, визуализации и коллективного перформанса.

10, 11 сентября - онлайн-концерт "Рейв над городом".