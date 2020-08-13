Худрук Александринки Валерий Фокин снимет фантастический триллер

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин вернулся к съемкам кино после двадцатилетнего перерыва. Он задумал снять фантастический триллер "Петрополис" о контакте людей с инопланетным разумом. Релиз намечен на 2021 год.

"Я не снимал кино почти двадцать лет. И, конечно, это для меня новый вызов, который очень возбуждает. Многое поменялось - технологии, мышление, экономика кино. Это другая психология, отличная от театра. Но кино обладает огромными возможностями, аудиовизуальной мощью - оно способно создать ту тайну, которой нет в театре", - отметил Валерий Фокин, чьи слова приводит пресс-служба проекта.

"Петрополис" основан на повести "Огонь" старшего сына Фокина Кирилла, которая вышла в 2016 году. Тогда же Фокин-старший поставил ее на сцене Александринского театра, напоминает ТАСС. По сюжету человечество десятилетиями находилось в постоянном тайном контакте с могущественным инопланетным разумом, но неожиданно между главами сверхдержав и пришельцами возникает конфликт. Предотвратить катастрофу может лишь психолог, знающий что-то о подлинной природе инопланетных существ.

По словам Кирилла Фокина, действие основано на воспоминаниях героя, который совершает "мучительное путешествие по своей памяти". А Валерий Фокин отметил, что картина затрагивает глобальные проблемы и предлагает поразмышлять на тему доверия между странами и народами, что, по его мнению, особенно актуально сегодня, когда весь мир столкнулся с пандемией.

"В фильме мы идем от избирательности памяти человека, от того, как вспоминая, он сам реконструирует свое прошлое. Ведь каждый из нас, вспоминая, как бы относит свою жизнь к какому-то жанру: комедии, романтике, драме и так далее. Мы вспоминаем главное, а второстепенное выпадает", - объясняет Фокин-старший и добавляет, что с помощью визуальных решений они попытаются переместить зрителя во внутренний мир героя, в его подсознание.

Создатели фильма поставили перед собой задачу показать не сами фантастические события (что, согласитесь, уже делали сто раз), а то, как их воспринимает человек.

Главные роли исполнят Антон Шагин и Юлия Снигирь. Основной блок съемок пройдет в Москве в павильоне крытого картинг-центра, где возвели масштабные декорации. Однако первые съемочные дни уже прошли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.