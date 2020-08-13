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Рубрика: Общество

Диагноз по связи

Петербургские врачи консультируют онлайн
Текст: Светлана Цыганкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 180(8234)
Клиника высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова Санкт-Петербургского университета в условиях пандемии коронавируса стала общаться с пациентами удаленно. А еще, когда Мариинская больница и Городская больница N 15 были перепрофилированы в инфекционные стационары, была одним из немногих учреждений, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам кардиохирургического, онкологического и эндокринологического профилей.
Доктора, дату и время беседы с врачом онлайн пациенты могут выбрать на сайте клиники. Фото: istock Доктора, дату и время беседы с врачом онлайн пациенты могут выбрать на сайте клиники. Фото: istock
Доктора, дату и время беседы с врачом онлайн пациенты могут выбрать на сайте клиники. Фото: istock

За эти месяцы - с марта по июнь включительно специалисты провели 5254 операции, пролечив 6189 пациентов. За первое полугодие выполнили 8,5 тысячи оперативных вмешательств. Это на 22 процента меньше прошлогоднего периода. Причины объясняют ограничением на работу во время пандемии в самой клинике и особенностями эпидемиологической обстановки в разных регионах страны, которые не позволили пациентам приехать в запланированные сроки для госпитализации.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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- Ежедневно, и период пандемии не был исключением, выполняются сложнейшие операции: на открытом сердце и крупных сосудах, видеоассистированные и эндоскопические на щитовидной и околощитовидных железах, радикальные и органосохраняющие при онкологических заболеваниях, реконструктивно-пластические и микрохирургические в урологии, сложные реконструктивные вмешательства при врожденных и приобретенных деформациях конечностей и многие другие, - прокомментировал первый проректор по медицинской деятельности Санкт-Петербургского университета, директор Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова Юрий Федотов.

Деятельность в условиях пандемии потребовала от врачей клиники и поиска новых возможностей контакта с пациентами. Так и появилась необычная услуга - дистанционная санитарно-просветительская беседа с врачом онлайн. Она длится полчаса. За это время больной может задать любые вопросы и получить развернутые ответы от врача клиники по видеосвязи.

Беседа длится полчаса. Больной может задать любые вопросы и получить развернутые ответы

Эти вопросы могут касаться особенностей определенных заболеваний, профилактики, методов диагностики и лечения, реабилитации, осложнений и побочных эффектов. В ходе такого общения диагноз не ставят, как и не назначают лечение, для этого необходим очный осмотр. На онлайн-беседу можно записаться на сайте клиники, там же выбрать доктора, желаемую дату и время, а также тему консультации из предложенных на его странице.

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Специалисты клиники выступили еще с несколькими предложениями. Во-первых, они считают, что надо организовать дополнительные инфекционные койки и перепрофилировать свой стационар N 2 для лечения пациентов с COVID-19, во-вторых, включить медицинских работников - врачей-анестезиологов и медицинских сестер в резерв для работы в инфекционных стационарах города и, в-третьих, использовать мощности учреждения для приема пациентов с соматической патологией по экстренным и неотложным показаниям. Эти предложения направили в комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Медицина и здоровое питание

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