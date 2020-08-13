Карельский режиссер Владимир Рудак снимет мистический триллер

Команда Союза кинематографистов Карелии и молодых специалистов снимает пилотную серию мистического сериала "Радиус". Режиссер картины - житель Петрозаводска Владимир Рудак, снявший уже девять фильмов, многие из которых получили награды и премии. Оператор-постановщик - Михаил Летов.

Это своеобразная ретро-история о радиоинженере, который собирает прибор, выявляющий аномалии. Герой фильма отправляется в один из районов Карелии, чтобы разобраться с необычными событиями, которые там происходят.

В главной роди снимается Влад Тимонин, артист Театра кукол. Роль второго плана досталась артисту театра "Творческая мастерская" Дмитрию Константинову.

Для всех членов съемочной группы это новый опыт. Они впервые работают в жанре мистического триллера.

Пилотная серия создается в рамках проекта развития локального кино Программы приграничного сотрудничества Россия-ЕС "Карелия". Республиканский Союз кинематографистов два года назад выиграл этот грант.