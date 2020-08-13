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13.08.2020 13:12
Рубрика: Культура

Карельский режиссер Владимир Рудак снимет мистический триллер

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Режиссер Владимир Рудак Фото: vk.com/gov_karelia_ru Режиссер Владимир Рудак Фото: vk.com/gov_karelia_ru
Режиссер Владимир Рудак Фото: vk.com/gov_karelia_ru

Команда Союза кинематографистов Карелии и молодых специалистов снимает пилотную серию мистического сериала "Радиус". Режиссер картины - житель Петрозаводска Владимир Рудак, снявший уже девять фильмов, многие из которых получили награды и премии. Оператор-постановщик - Михаил Летов.

Фото: kinopoisk.ru
На экраны выходит фантастический фильм "Мой создатель"

Это своеобразная ретро-история о радиоинженере, который собирает прибор, выявляющий аномалии. Герой фильма отправляется в один из районов Карелии, чтобы разобраться с необычными событиями, которые там происходят.

В главной роди снимается Влад Тимонин, артист Театра кукол. Роль второго плана досталась артисту театра "Творческая мастерская" Дмитрию Константинову.

Для всех членов съемочной группы это новый опыт. Они впервые работают в жанре мистического триллера.

Пилотная серия создается в рамках проекта развития локального кино Программы приграничного сотрудничества Россия-ЕС "Карелия". Республиканский Союз кинематографистов два года назад выиграл этот грант.

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