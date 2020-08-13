Киносъемки в Мурманской области поставят на поток

Мурманская область претендует на восстановление статуса центра северной киноиндустрии, который она имела во времена CCCР. Здесь запущена система субсидий на производство фильмов, которые будут сниматься на территории Кольского полуострова.

Первые съемки художественного кино здесь состоялись еще в 1925 году, и с тех пор в Заполярье было снято около 140 различных кинолент, рассказал автор книги "Мурманское кино" Дмитрий Ермолаев. Кто из зрителей не помнит "Смок и Малыш", "Начальник Чукотки", "Торпедоносцы" и многие другие! Но по-настоящему регион "поставил на уши" фильм Андрея Звягинцева "Левиафан", снятый в селе Териберке. После этого началось настоящее паломничество как туристов, так и представителей киноиндустрии. Региональные власти осознали, что эту тенденцию необходимо поддержать, и был запущен пилотный проект "Место съемки - Мурманская область", в рамках которого организуются промотуры для режиссеров, сценаристов, операторов и продюсеров. После первого же промотура в регионе началось производство нескольких фильмов, в числе которых "Велга" Анастасии Нечаевой и "Туман" Наталии Гугуевой. Весной завершились съемки мистического триллера "Кольская сверхглубокая" о Кольской скважине, которая проникает в земную кору более чем на 12 километров.

Очередной промотур закончился сегодня - по Мурманской области ездили 25 представителей киноиндустрии Среди участников тура - создатели сериала "Чики" и фильмов "Убить Сталина", "Т-34", "Смерш", "Страна медведей".

- Из-за эпидемии у нас были перенесены съемки крупных проектов, - рассказала Светлана Солдатова, руководитель регионального центра развития кинопроизводства. - Но сейчас нас ждет очень бурная киноосень. Андрей Анохин собирается снять сериал о полярных конвоях, встречается с руководством музея Северного флота и ищет кладбище старых кораблей. Начнутся съемки комедийного сериала "Иван". Интерес к региону огромный! Здесь очень разнообразны природные ландшафты - от безлесной тундры и гор до северной тайги и песчаной пустыни. Одно из главных преимуществ - полярный день летом, когда солнце ночью продолжает светить. Это идеальные условия для так называемых режимных съемок: низкое солнце, длинные тени, великолепные яркие краски. Это счастье для операторов!

"Левиафан" Андрея Звягинцева в одночасье вернул тихую Териберку к жизни. Возможно, поэтому одним из мест обсуждения темы продвижения территории станет фестиваль, на котором можно будет увидеть художественные и документальные фильмы, снятые в российской и зарубежной Арктике. Предполагается, что "гвоздем" программы фестиваля станет приезд Андрея Звягинцева.

"Левиафан" Андрея Звягинцева в одночасье сделал тихую Териберку местом паломничества киногурманов

- Переговоры о его приезде начались еще в феврале, - говорит Светлана Солдатова, директор телекомпании ТВ-21, информационного партнера фестиваля. - Сейчас он работает над новым проектом, но хотел бы к нам приехать. После съемок, которые он проводил здесь, про Териберку узнали все и до сих пор вспоминают режиссера добрым словом. Благодаря ему судьба Териберки, которая считалась очень депрессивным районом Мурманской области, начала меняться. В прошлом году фестиваль в Териберке посетили около 5 тысяч туристов.