Киносъемки в Мурманской области поставят на поток

Новости

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями протестующих 23:16
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса почти 9 800 человек 23:13
В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом 23:10
Международные резервы России превысили 600 млрд долларов 22:45
"Локомотив" передаст серебряную медаль Юрию Семину 22:37
Минкомсвязь опубликовала график вывозных авиарейсов до 1 сентября 22:33
В России заработал Facebook Pay 22:15
Глава МВД Беларуси взял ответственность за травмы "попавших под раздачу" 22:01
Названа величина прожиточного минимума за II квартал 21:49
73% россиян сочли, что "удаленка" в вузах снизит качество образования 21:44
КДК РФС дисквалифицировал Леонида Слуцкого за оскорбление судьи 21:09
Власти Узбекистана привлекут русистов для работы с мигрантами прямо в России 20:47
ВОЗ: Большая часть населения планеты остается уязвимой для коронавируса 20:41
США объявили китайский "Институт Конфуция" иностранной миссией 19:45
В РФС признали, что VAR в России работает не так, как ожидалось 19:39
Составлен список ста лучших сиквелов 19:21
В 2020 году количество авиапассажиров в Европе сократится на 60% 19:20
В РФС подтвердили отстранение Казарцева, решения по Еськову пока нет 19:14
В Петербурге замглавы Колпино арестовали за взятку 19:06
Названа причина обморока Михаила Ефремова 19:03
В Краснодарском крае разбился учебный самолет Л-39 18:57
Юрий Трутнев будет работать в дистанционном режиме 18:40
Трамп заявил о подписании мирного соглашения между Израилем и ОАЭ 18:37
Чем могут привлечь белорусские комбайны на зарубежных рынках 18:17
В Сербии по делу коррупции задержан посол Азербайджана 18:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
13.08.2020 22:30
Рубрика: Культура

Счастье для операторов

Киносъемки в Мурманской области поставят на поток
Текст: Алексей Михайлов ("Российская газета", Мурманск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 180(8234)
Мурманская область претендует на восстановление статуса центра северной киноиндустрии, который она имела во времена CCCР. Здесь запущена система субсидий на производство фильмов, которые будут сниматься на территории Кольского полуострова.

Первые съемки художественного кино здесь состоялись еще в 1925 году, и с тех пор в Заполярье было снято около 140 различных кинолент, рассказал автор книги "Мурманское кино" Дмитрий Ермолаев. Кто из зрителей не помнит "Смок и Малыш", "Начальник Чукотки", "Торпедоносцы" и многие другие! Но по-настоящему регион "поставил на уши" фильм Андрея Звягинцева "Левиафан", снятый в селе Териберке. После этого началось настоящее паломничество как туристов, так и представителей киноиндустрии. Региональные власти осознали, что эту тенденцию необходимо поддержать, и был запущен пилотный проект "Место съемки - Мурманская область", в рамках которого организуются промотуры для режиссеров, сценаристов, операторов и продюсеров. После первого же промотура в регионе началось производство нескольких фильмов, в числе которых "Велга" Анастасии Нечаевой и "Туман" Наталии Гугуевой. Весной завершились съемки мистического триллера "Кольская сверхглубокая" о Кольской скважине, которая проникает в земную кору более чем на 12 километров.

Фото: Пресс-служба правительства Мурманской области
Кинокомпаниям возместят треть расходов на съемки в Мурманской области

Очередной промотур закончился сегодня - по Мурманской области ездили 25 представителей киноиндустрии Среди участников тура - создатели сериала "Чики" и фильмов "Убить Сталина", "Т-34", "Смерш", "Страна медведей".

- Из-за эпидемии у нас были перенесены съемки крупных проектов, - рассказала Светлана Солдатова, руководитель регионального центра развития кинопроизводства. - Но сейчас нас ждет очень бурная киноосень. Андрей Анохин собирается снять сериал о полярных конвоях, встречается с руководством музея Северного флота и ищет кладбище старых кораблей. Начнутся съемки комедийного сериала "Иван". Интерес к региону огромный! Здесь очень разнообразны природные ландшафты - от безлесной тундры и гор до северной тайги и песчаной пустыни. Одно из главных преимуществ - полярный день летом, когда солнце ночью продолжает светить. Это идеальные условия для так называемых режимных съемок: низкое солнце, длинные тени, великолепные яркие краски. Это счастье для операторов!

"Левиафан" Андрея Звягинцева в одночасье вернул тихую Териберку к жизни. Возможно, поэтому одним из мест обсуждения темы продвижения территории станет фестиваль, на котором можно будет увидеть художественные и документальные фильмы, снятые в российской и зарубежной Арктике. Предполагается, что "гвоздем" программы фестиваля станет приезд Андрея Звягинцева.

"Левиафан" Андрея Звягинцева в одночасье сделал тихую Териберку местом паломничества киногурманов

- Переговоры о его приезде начались еще в феврале, - говорит Светлана Солдатова, директор телекомпании ТВ-21, информационного партнера фестиваля. - Сейчас он работает над новым проектом, но хотел бы к нам приехать. После съемок, которые он проводил здесь, про Териберку узнали все и до сих пор вспоминают режиссера добрым словом. Благодаря ему судьба Териберки, которая считалась очень депрессивным районом Мурманской области, начала меняться. В прошлом году фестиваль в Териберке посетили около 5 тысяч туристов.

В регионах Культура Кино и ТВ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

Главное сегодня

В Краснодарском крае разбился учебный самолет Л-39
Кабмин изменил правила выдачи субсидий на питание для младших школьников
Собянин: Линеек 1 сентября в московских школах не будет
Захарова заявила о наличии попыток внешнего вмешательства в дела Беларуси
ЕГЭ по информатике впервые пройдет на компьютерах
Как в Москве ремонтируют дома-памятники
Британцы признали Шона Коннери лучшим Джеймсом Бондом