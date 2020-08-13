Киносъемки в Мурманской области поставят на поток

Первые съемки художественного кино здесь состоялись еще в 1925 году, и с тех пор в Заполярье было снято около 140 различных кинолент, рассказал автор книги "Мурманское кино" Дмитрий Ермолаев. Кто из зрителей не помнит "Смок и Малыш", "Начальник Чукотки", "Торпедоносцы" и многие другие! Но по-настоящему регион "поставил на уши" фильм Андрея Звягинцева "Левиафан", снятый в селе Териберке. После этого началось настоящее паломничество как туристов, так и представителей киноиндустрии. Региональные власти осознали, что эту тенденцию необходимо поддержать, и был запущен пилотный проект "Место съемки - Мурманская область", в рамках которого организуются промотуры для режиссеров, сценаристов, операторов и продюсеров. После первого же промотура в регионе началось производство нескольких фильмов, в числе которых "Велга" Анастасии Нечаевой и "Туман" Наталии Гугуевой. Весной завершились съемки мистического триллера "Кольская сверхглубокая" о Кольской скважине, которая проникает в земную кору более чем на 12 километров.
Очередной промотур закончился сегодня - по Мурманской области ездили 25 представителей киноиндустрии Среди участников тура - создатели сериала "Чики" и фильмов "Убить Сталина", "Т-34", "Смерш", "Страна медведей".
- Из-за эпидемии у нас были перенесены съемки крупных проектов, - рассказала Светлана Солдатова, руководитель регионального центра развития кинопроизводства. - Но сейчас нас ждет очень бурная киноосень. Андрей Анохин собирается снять сериал о полярных конвоях, встречается с руководством музея Северного флота и ищет кладбище старых кораблей. Начнутся съемки комедийного сериала "Иван". Интерес к региону огромный! Здесь очень разнообразны природные ландшафты - от безлесной тундры и гор до северной тайги и песчаной пустыни. Одно из главных преимуществ - полярный день летом, когда солнце ночью продолжает светить. Это идеальные условия для так называемых режимных съемок: низкое солнце, длинные тени, великолепные яркие краски. Это счастье для операторов!
"Левиафан" Андрея Звягинцева в одночасье вернул тихую Териберку к жизни. Возможно, поэтому одним из мест обсуждения темы продвижения территории станет фестиваль, на котором можно будет увидеть художественные и документальные фильмы, снятые в российской и зарубежной Арктике. Предполагается, что "гвоздем" программы фестиваля станет приезд Андрея Звягинцева.
- Переговоры о его приезде начались еще в феврале, - говорит Светлана Солдатова, директор телекомпании ТВ-21, информационного партнера фестиваля. - Сейчас он работает над новым проектом, но хотел бы к нам приехать. После съемок, которые он проводил здесь, про Териберку узнали все и до сих пор вспоминают режиссера добрым словом. Благодаря ему судьба Териберки, которая считалась очень депрессивным районом Мурманской области, начала меняться. В прошлом году фестиваль в Териберке посетили около 5 тысяч туристов.