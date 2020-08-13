Наркоделец пытался сбыть в Петербурге почти 25 килограммов наркотиков

Свой бизнес житель Санкт-Петербурга поставил, что называется, на широкую ногу. Он сбывал наркотики синтетического и растительного происхождения через тайники-закладки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе возле объектов железнодорожного транспорта.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что наркодельца задержали сотрудники Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте.

По словам Ирины Волк, в ходе осмотра его автомобиля полицейскими в салоне и под обшивкой багажника были обнаружены 18 брикетов с порошкообразным веществом белого цвета. Согласно проведенной экспертизе, в свертках находилась смесь, содержащая наркотическое средство общей массой около 22 килограммов. А при обыске по месту проживания задержанного изъяты электронные весы, упаковочный материал, устройство для запаивания вакуумных пакетов и компьютерная техника, обнаружены и другие наркотические средства общей массой 2,5 килограмма.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.