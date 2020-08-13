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13.08.2020 14:01
Рубрика: Общество

Ученые научили лазеры выращивать детали для кораблестроения

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Исследователи из Института лазерных и сварочных технологий Санкт-Петербургского государственного морского технического университета создали установку для лазерного выращивания деталей. Эта технология будет применяться в судостроении, сообщает администрация Северной столицы.

Фото: iStock
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Идея в том, что детали из порошковых материалов будут выращиваться с помощью лазера. При ремонте деталей будет использоваться наплавка.

Такая технология позволяет создавать детали с очень сложной геометрией из высокопрочных материалов. Важно и то, что себестоимость деталей оказывается ниже, чем при традиционных методах изготовления. Кроме того, появляется возможность использовать в одной детали разные материалы и за один производственный цикл можно получить готовое изделие, полностью соответствующее заданным параметрам.

В администрации Петербурга отмечают, что данная разработка не имеет аналогов в мире. И это не просто теоретические изыскания. Уже известно, что одна такая установка будет работать в Северодвинске в судоремонтном центре.

Оборудование уже доставлено и сейчас специалисты занимаются пуско-наладочной работой. Со временем установки лазерного выращивания могут быть созданы для предприятий, производящих оборудование для космос, машиностроения, атомной промышленности, а также нефтегазовой отрасли.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Архангельская область

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