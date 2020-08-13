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13.08.2020 15:53
Рубрика: Происшествия

В Калининграде эвакуировали здание суда из-за угрозы минирования

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Из здания Ленинградского районного суда Калининграда эвакуированы сотрудники и посетители в связи с угрозой минирования.

Как сообщил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков, анонимная угроза о минировании поступила на адрес электронной почты суда. Сейчас все находящиеся в здании эвакуированы, специальными службами проводятся проверочные мероприятия.

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- На настоящий момент ничего подозрительного в здании не обнаружено, проверка продолжается, - сообщил Дмитрий Лысков.

Подобная рассылка с пока не установленного почтового ящика поступила и в другие суды различных инстанций в Калининграде и городах области. Текст сообщений с угрозой минирования идентичен во всех письмах.

В настоящее время ведется поиск отправителя анонимок. По каждому из случаев угроз минирования проводятся проверки.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Атака телефонных террористов на Россию

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