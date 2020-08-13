В Калининграде эвакуировали здание суда из-за угрозы минирования

Из здания Ленинградского районного суда Калининграда эвакуированы сотрудники и посетители в связи с угрозой минирования.

Как сообщил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков, анонимная угроза о минировании поступила на адрес электронной почты суда. Сейчас все находящиеся в здании эвакуированы, специальными службами проводятся проверочные мероприятия.

- На настоящий момент ничего подозрительного в здании не обнаружено, проверка продолжается, - сообщил Дмитрий Лысков.

Подобная рассылка с пока не установленного почтового ящика поступила и в другие суды различных инстанций в Калининграде и городах области. Текст сообщений с угрозой минирования идентичен во всех письмах.

В настоящее время ведется поиск отправителя анонимок. По каждому из случаев угроз минирования проводятся проверки.