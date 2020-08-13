В Петербурге пятерых полицейских заподозрили в вымогательстве взятки

В Петербурге Управление собственной безопасности при городском Главке выявило факт вымогательства взятки со стороны пятерых сотрудников патрульно-постовой службы Невского района Северной столицы. По предварительным данным, они вымогали с девушки 30 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Еще 11 мая девушка была задержана. Сотрудники полиции заявили, что горожанку подозревают в незаконном хранении наркотиков. Но затем предложили "решить вопрос" за 30 тысяч рублей.

РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах уточняет, что девушку задержали на улице Коллонтай, полицейские пришли к выводу, что она ищет "закладку". Также горожанке угрожали тем, что наркотики, в случае чего, ей подбросят.

Сейчас все пятеро полицейских отстранены от работы. Если их вина подтвердится, то полицейские будут уволены.