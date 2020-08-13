В Петербурге пятерых полицейских заподозрили в вымогательстве взятки

Новости

МВД: За сутки в Беларуси задержаны 700 человек 12:38
У австралийских устриц появится свой логотип 12:36
Экс-мэр Оренбурга получил 4,5 года колонии за взятки 12:36
СМИ: Агент Криштиану Роналду предложил игрока "Барселоне" 12:33
Лукашенко примет участие в запуске БелАЭС 12:23
Атомная подлодка ТОФ вернулась на Камчатку после дальнего похода 12:22
Опрос: каждый четвертый житель ЮАР хочет получить вакцину РФ от COVID-19 12:08
Кроссоверы с пробегом: топ-10 на российском рынке 12:05
Instagram обвинили в слежке за пользователями 12:04
Мишустин: Баимский ГОК даст рабочие места для жителей Чукотки 11:52
В столице будет создан Совет по стратегическому развитию Москвы 11:50
В Германии будут лечить коронавирус проветриванием 11:48
На ВДНХ пройдут лекции о космонавтике и показы фантастических кинохитов 11:28
Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение 11:20
ФАС оштрафовала компанию за рекламу лекарства с упоминанием COVID-19 11:18
Оплатить курьерскую доставку теперь можно через приложение Почты России 11:15
Банк России выпустил мобильное приложение "ЦБ онлайн" 11:13
Какие современные двигатели автомобилей самые надежные 11:03
Суд вновь оправдал жителя Бугульмы по делу о насилии над дочерью 10:55
Наркоделец пытался сбыть в Петербурге почти 25 килограммов наркотиков 10:54
В Сети состоится мировая премьера белорусского фильма "II" 10:50
Эксперты в США назвали невозможным вступление Украины в НАТО 10:49
Горбачев выступил против попыток оправдания политических репрессий 10:33
У Смолова в Барселоне украли часы за 300 тысяч евро 10:32
Оборот российских кинотеатров упал на 95 процентов 10:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
13.08.2020 12:06
Рубрика: Происшествия

В Петербурге пятерых полицейских заподозрили в вымогательстве взятки

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге Управление собственной безопасности при городском Главке выявило факт вымогательства взятки со стороны пятерых сотрудников патрульно-постовой службы Невского района Северной столицы. По предварительным данным, они вымогали с девушки 30 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге полицейские застрелили водителя после проверки машины

Еще 11 мая девушка была задержана. Сотрудники полиции заявили, что горожанку подозревают в незаконном хранении наркотиков. Но затем предложили "решить вопрос" за 30 тысяч рублей.

РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах уточняет, что девушку задержали на улице Коллонтай, полицейские пришли к выводу, что она ищет "закладку". Также горожанке угрожали тем, что наркотики, в случае чего, ей подбросят.

Сейчас все пятеро полицейских отстранены от работы. Если их вина подтвердится, то полицейские будут уволены.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Преступления правоохранителей

Главное сегодня

Мишустин: Программа льготной ипотеки на Чукотке может быть расширена
Новак: На встрече в августе не будут пересматриваться условия сделки ОПЕК+
Чистый долг России снова стал положительным
Мишустин поддержал развитие местного производства овощей на Чукотке
Защитные маски и расширенные страховки понадобятся на отдыхе в Турции
Видео: В квартире москвича обнаружили тысячи патронов и гранаты
Как оспорить штраф за нарушение правил парковки