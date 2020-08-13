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13.08.2020 19:41
Рубрика: Общество

В российской Арктике зафиксирован новый температурный рекорд

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Фото: Алексей Михайлов/РГ Фото: Алексей Михайлов/РГ
Фото: Алексей Михайлов/РГ

За две минувшие недели в Российской части Арктики ученые зафиксировали два температурных рекорда. Об этом сообщили в пресс-службе Арктического и Антарктического научно-исследовательского института.

Фото: iStock
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Данные были получены сотрудниками научно-исследовательской станции "Ледовая база "Мыс Баранова" на архипелаге Северная Земля. 13 августа там зафиксирована максимальная за последние семь лет температура - плюс 17,8 градусов. Предыдущий рекорд там был установлен неделей ранее и составил 17,1 градусов выше нуля.

В России есть регионы, где среднегодовая температура выросла за этот период на три градуса, сообщил директор Института мерзлотоведения СО РАН Михаил Железняк. В частности, потепление разрушает берега Северного Ледовитого океана в российской части Арктики. Они отступают со скоростью от одного-двух до 30 метров в год в зависимости от структуры грунта, из-за чего площадь суши сокращается более чем на 10 квадратных километров в год.

Но оттаивание происходит неравномерно. Есть участки, где мерзлые почвы не оттаивали почти два миллиона лет.

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