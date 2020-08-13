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13.08.2020 17:53
Рубрика: Общество

В Заполярье назвали дату открытия общепита и торговых центров

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

С 19 августа в Мурманской области предполагается возобновить работу учреждений общепита, кроме тех, которые расположены на фуд-кортах торговых центров. Об этом заявил губернатор региона Андрей Чибис, отметив, что количество случаев заражения коронавирусом в Заполярье устойчиво снижаются. Условия открытия кафе, ресторанов и столовых - перегородки между столами или их расстановка с интервалом 1,5-2 метра.

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По его словам, с этого же времени будут открыты торгово-развлекательные комплексы, начнут работать гостиницы, турбазы, хостелы, а также санатории и пансионаты. Будут сняты ограничения численности туристических групп до 20 человек. Откроются все спортивные объекты при условии, что их наполняемость составит до 75 процентов, а бассейнов - не более 50 процентов.

Больницы начнут плановую госпитализацию с обязательным тестированием. Также начнется плановая вакцинация по национальному календарю.

К полноценной работе вернутся многофункциональные центры, музеи и библиотеки. В режиме обычных групп начнут работать детские сады, откроются детские игровые комнаты.

В День знаний начнут работать в обычном режиме школы, гимназии, лицеи, техникумы и вузы.

- Если снижение заболеваемости будет продолжаться и дальше, то в середине сентября мы сможем открыть театры, кинотеатры, ночные клубы, детские развлекательные центры и разрешить концерты, - подчеркнул Андрей Чибис.

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