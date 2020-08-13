Вологодские поисковики нашли место падения самолета Пе-2 времен ВОВ

Члены Вологодского объединения поисковиков и областного отделения Российского военно-исторического общества в Тихвинском районе Ленинградской области нашли место падения самолета времен Великой Отечественной войны Пе-2. Установили и личность летчика.

По найденному номеру двигателя самолета удалось выяснить, что самолет Пе-2 № 16\72 был сбит 26.03.1943 года в районе Струнино Тихвинского района Ленинградской области. В донесении говорится, что штурман и стрелок выпрыгнули с парашютами, а летчик погиб, сообщают в группе в соцсети вологодские поисковики.

Имя летчика - гвардии лейтенант Петр Григорьевич Якивец. Он родился в 1913 году в селе Кумейки Черкасского района Киевской области. Его жену звали Мария Андреевна Петрова. Называются два ее адреса: село Уйта Кадуйского района Вологодской области и Высоцкий район Калининской области.

Поисковики ищут родственников гвардии лейтенанта Петра Якивца в Украине, Вологодской и Тверской областях. Они также планируют достать останки летчика из обломков фронтового самолета.