Замглавы администрации Колпино задержан за взятку

В Петербурге при получении меченых купюр в размере 446 тысяч рублей задержан заместитель главы администрации Колпинского района, сообщает Следственный комитет Северной столицы.

Высокопоставленному чиновнику вменяют получение взятки.

В следствии полагают, что замглавы районной администрации взял деньги с руководителя коммерческой фирмы за то, чтобы закрыв глаза, подписать все акты выполненных работ. Также организации обещалось общее покровительство.

Деньги чиновнику передали в машине на бульваре Победы в Колпино. После этого замглавы сразу же был задержан.

В ближайшее время чиновнику предъявят обвинение и изберут меру пресечения.