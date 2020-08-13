Житель Мурманска отправился в колонию за издевательства над собакой

Житель Мурманска, который нанес тяжелые травмы собаке и угрожал убить ее хозяйку, получил реальный срок лишения свободы. Об этом сообщили в прокуратуре Мурманской области.

- В июле 2019 года мужчина распивал спиртное вместе со своей знакомой в квартире на улице Гагарина в Мурманске. Затем они поссорились, после чего мужчина схватил за холку собаку, принадлежавшую женщине, и выкинул животное с 3 этажа через окно, - отметили в надзорных органах. - В итоге собака получила тяжелые травмы, которые могли повлечь ее гибель, и осталась жива только благодаря своевременным действиям зооволонтеров и оказанной ветеринарной помощи.

Но на этом буйный мурманчанин, который уже имел судимости, не успокоился. Расправившись с животным, он схватил ее хозяйку за волосы и потащил к тому же окну, угрожая выкинуть ее вслед за собакой.

Мировой судья осудил злоумышленника по двум статьям Уголовного кодекса РФ - части 1 статьи 245 (жестокое обращение с животным) и части 1 статьи 119 (угроза убийством). Мурманчанин приговорен к лишению свободы на срок 2 года 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Осужденный, не согласившись с приговором, обжаловал его в Ленинском районном суде Мурманска, но безуспешно. Приговор вступил в законную силу.