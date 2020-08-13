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13.08.2020 12:19
Рубрика: Общество

Жителю Вологодской области отправили по почте живых пчел

Текст: Светлана Цыганкова

Житель города Устюжна Вологодской области получил на почте "живую" посылку. Из одной из пчеловодческих ферм Санкт-Петербурга ему прислали пчел.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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На посылке стояла специальная отметка - "Осторожно. Пчелы. С ветеринарным свидетельством", сообщили в пресс-службе УФПС Вологодской области "Почта России".

Насекомые находились в воздухопроницаемых контейнерах, у них была еда. В каждом контейнере переправлялась одна пчелиная матка и около десяти рабочих пчел.

Пресс-служба приводит комментарий начальника регионального управления Татьяны Диринг, которая отметила, что клиенты довольны состоянием полученных насекомых. Почтовики готовы расширить сферу необычных посылок и принимать для отправки даже пиявок и шелковичных червей.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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