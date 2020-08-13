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13.08.2020 13:28
Рубрика: Власть

Аксенов решил уволить главу "Крымавтодора"

Текст: Алексей Вакуленко

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил вице-премьеру правительства республики Евгению Кабанову уволить руководителя "Крымавтодора" Дмитрия Кривенко. Соответствующее решение он озвучил на совещании, посвященном строительной отрасли Крыма.

Фото: Пресс-служба Госкомитета по ценам и тарифам РК
В Крыму уволили главу Госкомитета по ценам и тарифам

Также Аксенов поручил объявить выговоры начальнику Службы автодорог Александру Нефедову и его первому заместителю Антону Суханову за низкое качество подготовки документов и отсутствие организационной работы на объектах.

Такое решение руководитель региона принял после поездки по строящимся и ремонтирующимся дорогам Симферополя. По словам Аксенова, он разочарован их качеством.

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