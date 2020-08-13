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13.08.2020 16:51
Рубрика: Власть

Больницам Адыгеи выделили еще 61,5 млн рублей на борьбу с COVID-19

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
В Адыгее благодаря принимаемым мерам эпидобстановка стабилизируется, медучреждения постепенно возвращаются к штатной работе. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов указал на значимость поддержки федерального центра и актуальность выделения дополнительных ассигнований в период пандемии, в том числе и медорганизациям.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Так, 12 августа правительство РФ утвердило выделение Адыгее 61,5 миллиона рублей на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Решение было принято по предложению комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Госдумы РФ от Адыгеи Владислава Резника.
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Как пояснил в ходе заседания правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин, ситуация с коронавирусом увеличила нагрузку на систему обязательного медицинского страхования. Выросли расходы больниц и поликлиник на лечение новой инфекции, снизился их доход из-за приостановки плановой помощи. Это отразилось и на зарплатах персонала, не задействованного в борьбе с коронавирусом.

Выделенные дополнительные средства пойдут на возмещение медицинским учреждениям расходов на лечение больных коронавирусом и тестирование пациентов при поступлении в стационар. Средства будут выделены Адыгее в виде межбюджетных трансфертов из резервного фонда правительства РФ. Затем из республиканского бюджета они поступят в бюджет территориального фонда ОМС. Это позволит обеспечить стабильную работу больниц и поликлиник и оплату труда врачей и других медицинских работников.

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