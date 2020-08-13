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13.08.2020 14:29
Рубрика: Экономика

Крым признали самым доступным курортом юга России

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Крым возглавил рейтинг самого доступного санаторно-курортного летнего отдыха среди регионов юга России. Об этом со ссылкой на исследование портала бронирования Санатории-России.рф, составленное по анализу цен в августе этого года, сообщает пресс-служба минтурзима РК.

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Крым начал принимать туристов из других регионов России с 1 июля, внутренний туризм для жителей полуострова начался 15 июня. В июле в регионе отдохнули 1,4 миллиона гостей, средняя загрузка объектов размещения составила 80 процентов, а в некоторых объектах размещения 95 процентов.

Согласно данным исследования, отдых в санаториях республики обойдется в среднем в 3,4 тысячи рублей в сутки за проживание, питание и лечение. Притом что в среднем санаторно-курортный отдых на юге России в августе обходится в 3,6 тысячи рублей в сутки.

По данным минтуризма Крыма, минимальная стоимость пакетных туров на неделю на двоих, включая перелет, проживание и питание с вылетом 15-21 августа в республику, снизилась с 27,5 тысячи до 26,7 тысячи рублей.

Фото: Пресс-служба министерства курортов и туризма РК
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- Мы уделяем большое внимание ценообразованию в регионе и проводим регулярные совещания с бизнесом, возможные сегодня в онлайн-формате. При этом самым главным требованием остается соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора санаториями, гостиницами и туротраслью в целом, - отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Также в первую пятерку регионов юга России по доступности оздоровительного летнего отдыха вошли Ростовская область (3550 рублей), Краснодарский край (3560 рублей), Астраханская область (3650 рублей) и Волгоградская область (3700 рублей).

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