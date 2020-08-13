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13.08.2020 13:35
Рубрика: Общество

Министр образования Калмыкии заразился коронавирусом

Текст: Руслан Мельников

В Калмыкии коронавирусной инфекцией заразился глава регионального министерства образования и науки Николай Манцаев.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Глава Калмыкии заболел коронавирусом

Как сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудников министерства, болезнь протекает в легкой форме.

В ведомстве надеются, что министр скоро поправится и вернется на работу.

Напомним, ранее стало известно, что коронавирусом заразился глава Калмыкии Бату Хасиков. Он записал видеообращение к землякам из палаты элистинского инфекционного госпиталя №1. По словам руководителя региона, избежать инфицирования не удалось из-за большого количества событий и встреч, в которых нужно было участвовать.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Калмыкия Пандемия коронавируса COVID-19

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