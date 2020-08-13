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13.08.2020 09:05
Рубрика: Происшествия

На курортах Кубани могут ограничить подачу воды

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)

Глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил властям курортных городов подготовиться к подвозу воды из-за критической ситуации на водохранилище.

Фото: iStock
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Он сообщил, что из-за жары и нехватки дождей в ближайшие дни уровень воды в Краснодарском водохранилище может опуститься до критических отметок. В свою очередь это может привести к ограничению водоснабжения Анапы, Геленджика, Новороссийска и Темрюкского района.В региональном управлении МЧС также сообщили, что из-за низкой проточности Кубани уровень водохранилища может стать минимальным.

- Поручил главам муниципалитетов держать ситуацию на контроле, в случае дефицита воды предусмотреть возможность обеспечения ею социальных объектов, жителей и туристов, - отметил губернатор. - Необходимо также привести в готовность резервную технику для организации подвоза воды и на случай возникновения пожара. При необходимости подключим дополнительные резервы из других районов края.

В регионе работает оперативный межведомственный штаб. В случае дефицита воды на Анапском и Темрюкских водозаборах будет организована ее подача из Варнавинского водохранилища. Как сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, уже подсчитано, сколько необходимо для этого техники и разработан соответствующий график.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Экономика ЖКХ Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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