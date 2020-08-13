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13.08.2020 15:34
Рубрика: Власть

Начальник Генштаба проверил готовность служб обеспечения к учениям "Кавказ-2020"

Текст: Юрий Гаврилов

В четверг начальник Генштаба Валерий Герасимов прилетел в Ростов-на-Дону, чтобы оценить работу частей и подразделений обеспечения и армейской полиции на специальных маневрах в Южном военном округе. Их организовали в рамках подготовки к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020".

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В этой масштабной тренировке тыловиков, инженеров и военных правоохранителей участвуют около 6 тысяч солдат и офицеров, задействовано около 750 единиц вооружения и специальной техники.

На совещании в штабе ЮВО Валерий Герасимов напомнил, что с 10 по 14 августа проводится первый этап комплекса специальных учений по развертыванию системы обеспечения в интересах группировки войск и сил на юго-западном стратегическом направлении. "Все мероприятия проходят в единой учебной обстановке на фоне командно-штабной тренировки с объединенным стратегическим командованием Южного военного округа", - отметил начальник Генштаба.

Он перечислил, что уже сделано. На полигоне "Капустин Яр" военные оборудовали район добычи и очистки воды, там же развернули участок восстановления инженерной техники. На Волге в районе Астрахани армейские инженеры навели мостовую, паромную и десантную переправы. Кроме того, организовано геодезическое обеспечение аэродромов "Гвардейское", "Джанкой" и "Кировское". "По радиационной, химической и биологической защите выполнены мероприятия по ликвидации последствий аварий на опасных предприятиях промышленности, маскировки объектов, локализации очагов распространения вирусной инфекции", - добавил Герасимов.

В целом он оценил действия инженеров и тыловиков как организованные и достаточно эффективные.

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