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13.08.2020 15:32
Рубрика: Экономика

Отменены все рейсы из Сочи в Крым на теплоходе "Князь Владимир"

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Все рейсы теплохода "Князь Владимир" в 2020 году отменены. Как объяснили в пресс-службе компании-перевозчика "Черноморские круизы", это связано с неясной ситуацией по снятию ограничительных мер.

Фото: Компания "Черноморские круизы"
Лайнер "Князь Владимир" отправился в первый рейс из Сочи

После отмены карантина теплоход планировал пойти по круизному маршруту 19 июля, но этого не случилось. Как ранее сообщала "РГ", навигация 2020 года должна была быть самой продолжительной с момента возобновления круизного сообщения на Черном море.

С первого марта по 31 октября 2020 года судно должно было сделать 35 рейсов, но 22 марта этого года навигацию приостановили из-за пандемии.

Туристы, оплатившие тур или внесшие предоплату могут перенести отдых на следующий год.

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