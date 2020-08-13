Россияне за месяц оформили в Крым более 10 тысяч "единых" билетов

Российские туристы приобрели с 10 июля по 13 августа более 10 тысяч "единых" билетов в города-курорты Крымского полуострова и в обратном направлении, сообщили в Минтрансе. Наиболее популярными направлениями путешествий с таким билетом стали города Феодосия и Судак.

Так называемый единый билет включает проезд сразу несколькими видами транспорта - железнодорожным, воздушным и автомобильным.

Мультимодальные перевозки туристов в Крым из регионов, не имеющих прямого железнодорожного сообщения с полуостровом, возобновились 10 июля, уточнили в Минтрансе.

Такие поездки имеют ряд преимуществ. В частности, единый транспортный документ гарантирует перевозку на всем пути следования. Кроме того, "единый" билет обеспечивает максимально удобную стыковку между рейсами, то есть сокращается время ожидания, расстояния и количество пересадок, подчеркнули в Минтрансе.

Сейчас путешественники могут купить "единый" билет в железнодорожных и авиационных кассах, в терминалы и через агентскую сеть Транспортной клиринговой палаты, а также оформить билет онлайн. Продаются такие проездные документы более чем в семи тысячах пунктов оплаты на территории всей страны.