В Новороссийске дождь затопил улицы и повредил пляж

На Кубани сегодня объявлено экстренное предупреждение о непогоде - до конца суток местами ожидаются сильные дожди с грозами и усилением ветра до 20 метров в секунду.

Так, в Новороссийске уже прошел ливень, затопивший сразу несколько центральных улиц - Магистральную и Леднева. Кроме того, в соцсетях жители публикуют снимки обрушившегося града размером с галечный камень. Порывы ветра значительно потрепали конструкции на пляже в Алексино - снесен навес над шезлонгами.

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, на участке от Анапы до Магри есть опасность формирования смерчей над Черным морем.

"Существует вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с подтоплением территорий и сельхозугодий, населенных пунктов. Возможны резкие подъемы уровней рек, размыв берегов, прорыв дамб и плотин прудов", - рассказали в ведомстве.

В связи с этим спасатели рекомендуют оставаться дома, закрыть все ставни и двери, следить за состоянием отопительной системы. При отключении освещения или подачи газа необходимо выключить все электроприборы.