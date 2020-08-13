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13.08.2020 14:01
Рубрика: Происшествия

В Новороссийске дождь затопил улицы и повредил пляж

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

На Кубани сегодня объявлено экстренное предупреждение о непогоде - до конца суток местами ожидаются сильные дожди с грозами и усилением ветра до 20 метров в секунду.

Два землетрясения за сутки произошло вблизи Курильских островов

Так, в Новороссийске уже прошел ливень, затопивший сразу несколько центральных улиц - Магистральную и Леднева. Кроме того, в соцсетях жители публикуют снимки обрушившегося града размером с галечный камень. Порывы ветра значительно потрепали конструкции на пляже в Алексино - снесен навес над шезлонгами.

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, на участке от Анапы до Магри есть опасность формирования смерчей над Черным морем.

"Существует вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с подтоплением территорий и сельхозугодий, населенных пунктов. Возможны резкие подъемы уровней рек, размыв берегов, прорыв дамб и плотин прудов", - рассказали в ведомстве.

В связи с этим спасатели рекомендуют оставаться дома, закрыть все ставни и двери, следить за состоянием отопительной системы. При отключении освещения или подачи газа необходимо выключить все электроприборы.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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