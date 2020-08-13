Аэропорт Сочи побил рекорд Олимпиады и ЧМ-2018 по числу пассажиров в сутки

Показатели аэропорта Сочи в июле этого года превысили докризисный уровень. Кроме того, побиты рекорды периода проведения Олимпийских игр-2014 года и Чемпионата мира по футболу-2018 по количеству обслуженных пассажиров в сутки. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта.

"Показатели за июль текущего года превысили показатели того же месяца прошлого года на 11 процентов, - говорится в сообщении. - Выход из режима карантина и, как следствие, свободный въезд в Краснодарский край привели к увеличению пассажиропотока и количества рейсов в Сочи. В июле аэропорт Сочи обслужил 965 тысяч пассажиров, в то время как в июле 2019-го - 856 тысяч".

Так, с 19 июля каждое воскресенье аэропорт обслуживал более 40 тысяч человек. Для сравнения: максимальное количество пассажиров в сутки во время проведения Чемпионата мира по футболу составило 37 тысяч человек.

Всего в январе-июле 2020 года аэропорт Сочи обслужил более 2,6 миллиона пассажиров. Это на 33 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда пассажиропоток составил почти 3,9 миллиона. Услугами авиакомпаний на внутренних направлениях воспользовались более 2,5 миллиона туристов, на международных - свыше 67 тысяч. Наиболее популярными маршрутами стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань.