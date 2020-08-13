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13.08.2020 18:14
Рубрика: Происшествия

Задержаны трое участников террористической ячейки в калмыцкой колонии

Текст: Руслан Мельников

Сотрудники правоохранительных органов провели задержания по делу о террористическом сообществе, которое действовало на территории колонии в Калмыкии.

Начальника колонии в Калмыкии обвинили в пособничестве террористам

Как сообщили в СК РФ, двое его участников были задержаны при освобождении из исправительного учреждения и заключены под стражу. Также силовики задержали в Санкт-Петербурге еще одного подозреваемого, который ранее отбывал наказание в колонии и являлся активным участником этой группы.

Всего в качестве подозреваемых и обвиняемых следователи привлекают 43 человек, в том числе начальника колонии и его заместителя. В отношении одного из подозреваемых уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Также устанавливаются другие злоумышленники.

По версии следствия, террористическое сообщество в колонии создал осужденный, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия. За шесть лет в эту группу вошли более сотни человек.

"Руководство колонии за денежное вознаграждение оказывало общее покровительство членам террористического сообщества", - отметили в ведомстве.

После освобождения создатель сообщества объявил себя руководителем незаконного вооруженного формирования в Дагестане. Его ликвидировали в Хасавюрте при покушении на сотрудников правоохранительных органов.

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