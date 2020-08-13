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13.08.2020 21:14
Рубрика: Общество

Солнце в кранах

На Кубани жители могут остаться без воды из-за обмелевшего водохранилища
Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 180(8234)
На Кубани из-за жары и нехватки дождей уровень воды в Краснодарском водохранилище может опуститься до критически низкой отметки, что приведет к ограничению водоснабжения четырех крупнейших черноморских курортов. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем аккаунте в соцсетях.
На том месте, где стоит корреспондент "РГ", еще недавно плескалась вода. Фото: Владимир Аносов/РГ На том месте, где стоит корреспондент "РГ", еще недавно плескалась вода. Фото: Владимир Аносов/РГ
На том месте, где стоит корреспондент "РГ", еще недавно плескалась вода. Фото: Владимир Аносов/РГ

Речь идет об Анапе, Геленджике, Новороссийске и Темрюкском районе. В общей сложности в них проживают более 500 тысяч человек, но в пик летнего сезона это число из-за волны туристов удваивается. Август считается самым благоприятным месяцем, и пляжи курортов сейчас переполнены.

Фото: iStock
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К счастью, угроза пока остается потенциальной, хотя и вполне реальной. По данным регионального управления МЧС, причина в низкой проточности реки Кубань. Из-за жары она сильно обмелела.

- Поручил главам муниципалитетов держать ситуацию на контроле, в случае дефицита воды предусмотреть возможность обеспечения ею социальных объектов, жителей и туристов, - прокомментировал ситуацию губернатор Краснодарского края. - Необходимо также привести в готовность резервную технику для организации подвоза воды и на случай возникновения пожара. При необходимости подключим дополнительные резервы из других районов края.

На Кубани уже создан оперативный межведомственный штаб. По сообщениям экстренных служб, в случае дефицита воды на Анапском и Темрюкских водозаборах будет организована ее подача из другого водохранилища - Варнавинского. Оно находится в Абинском районе края и значительно меньше по объемам, чем Краснодарское, однако этих резервов может хватить, чтобы не допустить катастрофы.

- Мы подсчитали, сколько необходимо техники для подвоза воды в города, - рассказывает "РГ" начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. - Требуется 47 грузовиков с резервуарами. Разработан график их работы для обеспечения жителей в достаточном объеме. В Главном управлении регионального МЧС приведена в готовность вся резервная техника пожарно-спасательных отрядов - для подвоза воды людям, а также на случай возникновения пожаров.

Без воды могут остаться Анапа, Геленджик, Новороссийск и Темрюкский район. В них проживают более 500 тысяч человек, но в пик летнего сезона это число доходит до миллиона

Власти курортных городов заявили, что на данный момент не испытывают никаких проблем с водоснабжением и жизнь жителей и туристов идет в обычном режиме.

- Перебоев с водой нет, а мы работаем по штатному графику, - рассказал

"РГ" руководитель АО "Анапа Водоканал" Ярослав Царевский. - Ограничение водоснабжения может случиться, но пока угроза носит потенциальный характер. Например, если завтра на Кубани пройдет обильный ливень, ситуация в одночасье вернется в норму.

По данным метеорологов, сильных осадков в ближайшие 10 дней в регионе не ожидается, а столбик термометра держится на уровне 30 градусов по Цельсию. Поэтому экстренные службы края остаются в режиме повышенной готовности.

По данным метеорологов, сильных осадков в ближайшие 10 дней в регионе не ожидается и уровень воды в Краснодарском водохранилище останется все таким же низким. Фото: Владимир Аносов/РГ
В регионах Общество Природа Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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