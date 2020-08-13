В Челябинске девушка насмерть сбила сотрудника мотопатруля ГИБДД

В Челябинске выясняют обстоятельства ночной аварии, в которой погиб сотрудник мотопатруля ГИБДД. По предварительным данным, виновницей ЧП стала 19-летняя девушка, сообщили в четверг в полицейском главке региона.

- Инцидент произошел вчера в 23.15 на улице Линейная в Челябинске, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - 19-летняя девушка за рулем Hyundai Solaris не выбрала безопасную скорость движения, дистанцию до находившегося впереди патрульного мотоцикла BMW и совершила с ним столкновение.

Водитель мотоцикла, 30-летний инспектор ДПС УМВД Челябинска от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. В полиции отметили, что водительские права девушка получила только год назад.