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13.08.2020 09:05
Рубрика: Происшествия

В Челябинске девушка насмерть сбила сотрудника мотопатруля ГИБДД

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске выясняют обстоятельства ночной аварии, в которой погиб сотрудник мотопатруля ГИБДД. По предварительным данным, виновницей ЧП стала 19-летняя девушка, сообщили в четверг в полицейском главке региона.

Фото: Пресс-служба ГИБДД по Челябинской области
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- Инцидент произошел вчера в 23.15 на улице Линейная в Челябинске, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - 19-летняя девушка за рулем Hyundai Solaris не выбрала безопасную скорость движения, дистанцию до находившегося впереди патрульного мотоцикла BMW и совершила с ним столкновение.

Водитель мотоцикла, 30-летний инспектор ДПС УМВД Челябинска от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. В полиции отметили, что водительские права девушка получила только год назад.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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