Челябинские врачи "сшили" ребенку новый желудок

Челябинские врачи спасли двухлетнюю пациентку, поступившую в больницу с поражением внутренних органов 70-процентной уксусной килотой, которую малышка случайно выпила. В областной детской больнице спасенная в общей сложности провела 62 дня, сообщили в четверг в медучреждении.

- У ребенка, помимо ожога ротоглотки, пищевода и желудка, был еще ожог кожи грудной клетки и спины из-за того, что часть уксуса пролилась на одежду и соприкасалась с кожей, - сообщила заведующая отделением анестезиологии и реанимации ЧОДКБ, главный детский реаниматолог Челябинской области Елена Грицкова. - Поэтому сначала мы ее вывезли в ожоговый центр, где пострадавшей провели первую ФГС и выяснили, что у девочки тотальное поражение пищевода с переходом на желудок.

В детской областной больнице нередко сталкиваются с последствиями химических ожогов от уксусной кислоты. Такие дети поступают с выраженной интоксикацией и поражением почек - кислота взывает гемолиз. Поэтому первую неделю реаниматологи были готовы к их отказу и делали все, чтобы стабилизировать состояние ребенка.

ФГС повторно сделали лишь на седьмые сутки - слишком велика была вероятность того, эндоскоп может повредить травмированный пищевод и раньше времени нарушить ожоговую пленку, что могло привести к внутреннему кровотечению. Всю эту неделю ребенок находился на искусственной вентиляции легких. Однако, чуда не произошло, и ФГС показала значительное повреждение желудка. Как малышке удалось проглотить такое количество уксуса, до сих пор остается загадкой. Зачастую у глотнувших кислоты детей выявляют химический ожог верхних отделов - ротоглотки и пищевода. Срабатывает защитный механизм и ребенок старается выплюнуть жидкость - потому что это очень больно и невкусно. Однако на сей раз поражение желудка оказалось настолько серьезным, что девочку решили кормить через еюностому - специальное отверстие в кишечнике, через которое осуществляется питание человека, минуя рот, пищевод и желудок.

39 суток маленькая девочка провела в реанимации, получая питание через еюностому и продолжая лечение внутренних ожогов. Периодически врачи проверяли состояние желудка. Однако, несмотря на все усилия, он превратился в один сплошной рубец, а его нижний выводящий отдел просто "запаялся". На консилиуме врачи приняли решение удалить поврежденный желудок и сформировать новый из тонкого кишечника.

Такую операцию в Челябинской области еще не делали. К операционному столу встали, заместитель главного врача по хирургии ЧОДКБ, главный детский хирург Челябинской области Николай Ростовцев и заведующий детским хирургическим отделением Максим Ядыкин.

- За мою большую практику, я впервые выполнял тотальную резекцию желудка ребенку. Мне повезло, я дружу с эндоскопическим хирургом, с которым познакомился в Китае в Шанхае, он специалист по таким операциям. Он мне и рассказал тонкости тотальной резекции эндоскопическим способом. Так что я был готов к операции, - поделился Николай Михайлович.

Кропотливая работа длилась несколько часов. После операции ребенок вернулся в отделение анестезиологии - реанимации, где ему закрыли еюностому. В реанимации девочке предстояло научиться питаться заново.

К счастью, все закончилось хорошо. Уже через неделю малышку перевели из реанимации в обычную палату. А сейчас маленькую Таисию выписали домой, где ей предстоит научиться жить с новым желудком, отметили в ЧОДКБ.