Челябинские врачи "сшили" ребенку новый желудок

Новости

В БЕЛАЗ опровергли информацию о забастовке 14:10
В Амазонии зафиксировано рекордное за десять лет число пожаров 14:08
Что будет с тарифами на электричество после ввода БелАЭС 14:04
У "47 ронинов" с Киану Ривзом появится сиквел 14:04
Американке выдали права с фотографией стула 14:04
Ученые научили лазеры выращивать детали для кораблестроения 14:01
В парламенте осудили призыв ввести санкции к РФ из-за событий в Беларуси 14:00
Российская вакцина будет защищать от COVID-19 минимум два года 13:59
"Пропавший" накануне Михаил Ефремов нашелся 13:55
Подсчитано число погибших из-за фейков о коронавирусе в мире 13:41
Министр образования Калмыкии заразился коронавирусом 13:35
Центробанк повышает курс евро с 14 августа 13:33
МЭА: Сделка ОПЕК+ в июле была выполнена на 89 процентов 13:32
Пропавший в тюменском селе мальчик найден погибшим 13:30
США обложили штрафным тарифом фруктовый джем из Германии 13:29
В Совфеде оценили угрозы США после "сговора" России с талибами 13:18
Власти Таиланда решили повременить с возобновлением международных полетов 13:18
СК Беларуси заявил о скоординированности массовых беспорядков 13:16
В столице Чили начали снимать коронавирусные ограничения 13:12
МВД Беларуси принимает необходимые меры по обеспечению безопасности в РБ 13:01
Акции "Яндекса" обновили исторический максимум 12:58
В больнице рассказали о состоянии прооперированной Легкоступовой 12:43
МВД: За сутки в Беларуси задержаны 700 человек 12:38
У австралийских устриц появится свой логотип 12:36
СМИ: Агент Криштиану Роналду предложил игрока "Барселоне" 12:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
13.08.2020 14:00
Рубрика: Общество

Челябинские врачи "сшили" ребенку новый желудок

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Челябинские врачи спасли двухлетнюю пациентку, поступившую в больницу с поражением внутренних органов 70-процентной уксусной килотой, которую малышка случайно выпила. В областной детской больнице спасенная в общей сложности провела 62 дня, сообщили в четверг в медучреждении.
Фото: Пресс-служба ЧОДКБ Фото: Пресс-служба ЧОДКБ
Фото: Пресс-служба ЧОДКБ

- У ребенка, помимо ожога ротоглотки, пищевода и желудка, был еще ожог кожи грудной клетки и спины из-за того, что часть уксуса пролилась на одежду и соприкасалась с кожей, - сообщила заведующая отделением анестезиологии и реанимации ЧОДКБ, главный детский реаниматолог Челябинской области Елена Грицкова. - Поэтому сначала мы ее вывезли в ожоговый центр, где пострадавшей провели первую ФГС и выяснили, что у девочки тотальное поражение пищевода с переходом на желудок.

Фото: Пресс-служба ЧОКДБ
В Челябинске провели операцию новорожденному ребенку весом 600 граммов

В детской областной больнице нередко сталкиваются с последствиями химических ожогов от уксусной кислоты. Такие дети поступают с выраженной интоксикацией и поражением почек - кислота взывает гемолиз. Поэтому первую неделю реаниматологи были готовы к их отказу и делали все, чтобы стабилизировать состояние ребенка.

ФГС повторно сделали лишь на седьмые сутки - слишком велика была вероятность того, эндоскоп может повредить травмированный пищевод и раньше времени нарушить ожоговую пленку, что могло привести к внутреннему кровотечению. Всю эту неделю ребенок находился на искусственной вентиляции легких. Однако, чуда не произошло, и ФГС показала значительное повреждение желудка. Как малышке удалось проглотить такое количество уксуса, до сих пор остается загадкой. Зачастую у глотнувших кислоты детей выявляют химический ожог верхних отделов - ротоглотки и пищевода. Срабатывает защитный механизм и ребенок старается выплюнуть жидкость - потому что это очень больно и невкусно. Однако на сей раз поражение желудка оказалось настолько серьезным, что девочку решили кормить через еюностому - специальное отверстие в кишечнике, через которое осуществляется питание человека, минуя рот, пищевод и желудок.

39 суток маленькая девочка провела в реанимации, получая питание через еюностому и продолжая лечение внутренних ожогов. Периодически врачи проверяли состояние желудка. Однако, несмотря на все усилия, он превратился в один сплошной рубец, а его нижний выводящий отдел просто "запаялся". На консилиуме врачи приняли решение удалить поврежденный желудок и сформировать новый из тонкого кишечника.

Такую операцию в Челябинской области еще не делали. К операционному столу встали, заместитель главного врача по хирургии ЧОДКБ, главный детский хирург Челябинской области Николай Ростовцев и заведующий детским хирургическим отделением Максим Ядыкин.

Фото: iStock
Врачи Склифа расскажут, что делать после укуса змеи или ожога от медузы

- За мою большую практику, я впервые выполнял тотальную резекцию желудка ребенку. Мне повезло, я дружу с эндоскопическим хирургом, с которым познакомился в Китае в Шанхае, он специалист по таким операциям. Он мне и рассказал тонкости тотальной резекции эндоскопическим способом. Так что я был готов к операции, - поделился Николай Михайлович.

Кропотливая работа длилась несколько часов. После операции ребенок вернулся в отделение анестезиологии - реанимации, где ему закрыли еюностому. В реанимации девочке предстояло научиться питаться заново.

К счастью, все закончилось хорошо. Уже через неделю малышку перевели из реанимации в обычную палату. А сейчас маленькую Таисию выписали домой, где ей предстоит научиться жить с новым желудком, отметили в ЧОДКБ.

В регионах Общество Здоровье Общество Семья и дети Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

Главное сегодня

Мишустин: Программа льготной ипотеки на Чукотке может быть расширена
Новак: На встрече в августе не будут пересматриваться условия сделки ОПЕК+
Чистый долг России снова стал положительным
Мишустин поддержал развитие местного производства овощей на Чукотке
Защитные маски и расширенные страховки понадобятся на отдыхе в Турции
Кто первым получит вакцину от коронавируса
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку