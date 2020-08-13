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13.08.2020 10:27
Рубрика: Общество

Как начнется учебный год в условиях пандемии в школах Екатеринбурга

Текст: Юлия Мякишева
С 1 сентября школы и учреждения дополнительного образования в Екатеринбурге начинают свою работу в штатном режиме с соблюдением противоэпидемических мер. Потоки учащихся будут разводить, в школах будут измерять температуру, проводить медосмотры и дезинфекцию. Обязательно нужно будет соблюдать социальную дистанцию.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Начать учебный год в очном режиме готовы 165 школ, почти 400 детских садов, 17 учреждений дополнительного образования. Примерно 172 тысячи детей сядут за парты в этом году.

20 августа начнется прием в учреждения дополнительного образования, там создано 19,5 тысяч мест. В первые классы уже занята 21 тысяча мест из 22 планируемых.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Что касается Дня знаний, линеек и праздников. Мы руководствуемся санитарными нормами и требованиями. В них четко сказано, что проведение массовых мероприятий сейчас должно быть ограничено. Проведение линеек с большим количеством детей и взрослых из-за сложности соблюдения социальной дистанции, вероятно, будет отменено. Но мы проведем праздник в классах. Будут и цветы, и знакомство с педагогами, и знакомство со школой, - рассказала журналистам начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

Она отметила, что праздники будут проведены, но все будет происходить в рамках одного коллектива, в котором ребенок и будет находиться все время.

Если родители боятся отпускать ребенка в школу, потому что он, например, находится в зоне риска, то возможны разные варианты индивидуальных подходов. Но, по словам Сибирцевой, это все должно решаться внутри конкретной образовательной организации по заявлению родителей.

- Мы не просим родителей переходить на семейное обучение, мы можем пойти на встречу и составить индивидуальный учебный план, - уточнила она.

В курганских школах ученикам и педагогам будут измерять температуру

Обычно на плановые ремонты и исполнение предписаний выходит чуть больше 100 миллионов рублей на все 600 учреждений - это стандартные цифры. Дополнительные расходы на оснащение учреждений средствами безопасности для недопущения распространения инфекции составили 150 миллионов. Еще продолжается освоение этих средств, и итоговая сумма будет известна только в конце августа. Ранее в обязательном порядке всем необходимым обеспечили пункты приема экзаменов в 11 классах: например, там теперь есть рециркуляторы и обеззараживатели воздуха, дозаторы для обработки рук, бесконтактные термометры. Сейчас завершается оборудование детских садов. До конца августа оснастят все школы.

Сибирцева отметила, что по маскам предписаний нет. Масочный режим предусмотрен только для технического обслуживающего предписания и для работников кухни. Но если родители захотят обеспечить ребенка средствами индивидуальной защиты, им никто не будет препятствовать. Также, чтобы попасть в образовательное учреждение, детям не нужна справка об отсутствии коронавируса или наличии антител.

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