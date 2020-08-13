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13.08.2020 05:55

Печатники под прессом

Полиграфисты пережили период ограничений за счет господдержки и диверсификации производства
Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 179(8233)
Полиграфическая отрасль оказалась в числе тех, по кому пандемия ударила достаточно сильно: техника находилась в простое минимум 1,5 месяца, к тому же подорожало зарубежное сырье, а с импортозамещением есть проблемы (скажем, в России производят всего два вида мелованной бумаги). При этом официально в список пострадавших попали только типографии, выпускающие периодику. "РГ" заинтересовалась, за счет чего выживают другие.
Льготный заем помог предприятию закупить расходные материалы и подготовиться к горячей поре производства календарей. Фото: Татьяна Андреева/РГ Льготный заем помог предприятию закупить расходные материалы и подготовиться к горячей поре производства календарей. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Льготный заем помог предприятию закупить расходные материалы и подготовиться к горячей поре производства календарей. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Только в Екатеринбурге около двух десятков полиграфических предприятий, причем у каждого своя ниша. Например, "Уральский рабочий" широко известен как центр книгопечатания, печатный дом "Формат" как единственное место в городе, где выпускают бланки, защищенные от подделок. "Прайм принт" и Березовский монетный щебеночный завод способны большими тиражами печатать газеты, "Артикул" - глянцевые журналы и т.д.

В апреле ограничения не коснулись только компаний, производивших упаковку и этикетки для пищевых продуктов, а также выполнявших госконтракты и печатавших СМИ. Особенно не повезло предприятиям, ориентированным на продукцию для рекламных агентств: весной у них просто не стало заказов.

Опрос полиграфистов показал: более половины из них испытывают проблемы со спросом

С проблемами рисковала столкнуться и типография "Гардарика", у которой основной товар - календари. В прошлом году предприятие привлекло заем Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) - 1,7 миллиона рублей, добавило свои инвестиции и закупило мощный офсетно-полиграфический станок, способный делать до 13 тысяч оттисков в час. В результате и производительность, и прибыль выросли на 60 процентов. Сформированная за счет этого подушка безопасности позволила пережить период простоя, но к августу запас "проели". Чтобы не сорвать графики, полиграфисты снова обратились в фонд, где как раз ввели заем "Новый старт" с целью поддержать малый бизнес, пострадавший от пандемии. Условия хорошие: можно занять от 100 до 500 тысяч рублей на срок до двух лет под половину ключевой ставки ЦБ РФ (2,125 процента годовых) и потратить их на пополнение оборотки и обязательные платежи (зарплата, аренда).

- Поддержка фонда оказалась как нельзя кстати, - говорит коммерческий директор производства Анна Волкова. - С августа по декабрь у нас горячий сезон, и мы успели вовремя закупить расходные материалы, краску, бумагу.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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По словам заместителя директора СОФПП Валерия Пиличева, "Новый старт", по сути, поглотил другой заем, "Антикризисный". С начала пандемии было выдано 180 таких кредитов на 49 миллионов рублей. Но лимиты там поменьше: до 300 тысяч, а целевое назначение - только покрытие долгов по зарплате и аренде. В "Новом старте" количество документов для заявителей уменьшили, причем платежи можно отложить на полгода - и по основному долгу, и по процентам. Уже одобрено 44 заявки и еще около ста в работе.

Опрос руководителей полиграфических компаний, который провел Национальный союз полиграфистов в конце июня в разных регионах России, показал: более половины из них испытывают проблемы со спросом. Так, 46,4 процента респондентов отметили, что он стабильно низок, а у 10,1 процента заказы продолжают сокращаться. Почувствовали урезание сервиса со стороны поставщиков оборудования и материалов 54 процента опрошенных. Почти 31 процент готов сократить в целях оптимизации производственные цепочки и расширить применение аутсорсинга. Тревожная ситуация с дебиторской задолженностью складывается у 13,7 процента типографий, 33,8 процента ввели за правило работать только по предоплате. При этом отрасль всеми силами стремится избежать скачка цен: подняли стоимость своих услуг всего 10,8 процента предприятий, у 61,2 процента цены сохранились на докризисном уровне.

Как выживают? Главный рецепт - активнее заниматься диверсификацией. Например, в типографии Анны Волковой задумались об увеличении тиражей этикеток. Почти 13 процентов ее коллег собираются предлагать рынку принципиально новые товары и услуги, а 15 процентов - расширять географию продаж.

Между тем

Постановлением правительства РФ № 745 от 26 мая 2020 года в список пострадавших от коронавирусной инфекции попали типографии, рекламные агентства и прочие полиграфические организации и ИП, связанные с изготовлением СМИ. Они могут воспользоваться полугодовой отсрочкой по уплате всех налогов (кроме НДС), а также по аренде недвижимости, беспроцентными кредитами на неотложные нужды и выплату зарплат, льготными кредитами по ставке два процента на любые цели, мораторием на банкротство и проведение проверок. Дополнительно для представителей малого и среднего бизнеса предусмотрена отсрочка уплаты страховых взносов сроком на один год.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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