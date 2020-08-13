Копить деньги на высшее образование родители обычно начинают, когда ребенок еще учится в школе. Они не сомневаются, что эта инвестиция со временем окупится. Но возможность оплачивать обучение есть не у всех и не всегда, поэтому многие студенты-платники стремятся перейти на бюджет, а порой берут академический отпуск на год. Оценивая непростую финансовую ситуацию из-за пандемии, эксперты рассказали, как сэкономить на поступлении в вуз.

В 2020-м стоимость обучения в уральских университетах сохранилась на уровне прошлого года. Для очников она в среднем составляет от 100 до 260 тысяч рублей в год, на заочном отделении цены начинаются от 50 тысяч. При этом количество бюджетных мест выросло, и это тенденция последних лет: ежегодно оно увеличивается на 10 процентов. Так, в Уральском государственном горном университете их стало 1075, а в Уральском федеральном - около 6,5 тысячи.

Траты родителей, как правило, определяются результатами единого госэкзамена. Высокие баллы ЕГЭ - верный способ выбиться в топ рейтинга, стопроцентно заняв бюджетное место. В этом году в регионе выросло количество стобалльников, говорит начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования минобразования и молодежной политики Свердловской области Татьяна Умнова. Каждый третий выпускник набрал по русскому языку более 80 баллов, а по математике - каждый шестой.

Участие в студенческих программах не только обеспечивает финансовую поддержку, но и позволяет влиться в команду единомышленников, пройти стажировки

Правда, отличные результаты еще не гарантируют "бюджет", бывает и так, что из двух ребят с одинаковыми баллами по конкурсу проходит один. И все же это не повод отчаиваться, потому что существует несколько способов снизить расходы на обучение.

Во-первых, высокие баллы ЕГЭ позволяют платить меньше даже там, где образование за счет государства вообще не предусмотрено. Так, на программе двойного диплома по мировой экономике и международному бизнесу, которую реализует уральский вуз совместно с французской бизнес-школой, при хорошей сдаче профильных предметов можно сэкономить почти половину стоимости - до ста тысяч рублей. Второй вариант - скидку в 30-40 процентов можно получить за оплату нескольких лет обучения авансом.

Кроме того, чтобы облегчить финансовое бремя в начале студенческой жизни, когда молодые люди еще не подрабатывают сами, на Урале впервые учредили гранты на первый год обучения, которые частично или полностью покрывают стоимость программы. Их вводят два института по экономическим и гуманитарным направлениям подготовки. С учебой на четыре-пять и без нареканий по дисциплине поддержку готовы продлить и на следующий год, но при условии, что студент получал ее в предыдущем семестре.

- Гранты будут выплачиваться студентам очного отделения, зачисленным на договорной основе. Для участия в конкурсном отборе, который идет параллельно с составлением основных рейтингов, абитуриенты должны набрать не менее 260 баллов ЕГЭ. Грантами также воспользуются победители и призеры олимпиад, - поясняет зампроректора УрФУ Елена Авраменко.

Грантовые средства серьезно выручат приезжих, да и местных ребят из небогатых семей, которым приходится искать дополнительные источники дохода для оплаты учебы, жилья. Кстати, хорошая успеваемость дает возможность получать повышенную стипендию, в том числе именную (например, от фонда Д.С. Лихачева для филологов, Е.Т. Гайдара для экономистов). Многие считают, что их выплачивают лишь бюджетникам, и не подают заявку, а зря: студенты-платники тоже могут рассчитывать на такую поддержку. Например, со второго курса студенты того же УрФУ и ТюмГУ, опубликовавшие научные статьи даже в университетском сборнике и окончившие последние семестры без троек, могут получать стипендию Оксфордского российского фонда (8000 рублей) в течение 10 месяцев.

- Также талантливые студенты могут претендовать на стипендию президента и правительства России, губернатора, - дополняет член объединенного совета Фонда президентских грантов РФ Елена Чернышкова.

К слову, участие в подобных программах не только обеспечивает финансовую поддержку, но и позволяет влиться в команду единомышленников, в научное сообщество, пройти профессиональные стажировки.

А еще вузы ожидают рост стипендий и со стороны работодателей: под решение их бизнес-задач среди студентов уже создаются проектные группы.

Между тем

Недавно в Госдуму внесли законопроект, по которому студентам-платникам гарантируют скидку на обучение при хорошей успеваемости. Этой инициативой депутаты собираются расширить доступ к качественному образованию, стоимость которого ежегодно повышается из-за инфляции.

Чтобы оплатить учебу в университете, некоторые используют маткапитал или берут образовательный кредит, погасить который можно уже после получения диплома. Причем в правительство и Банк России поступило поручение о снижении ставки по образовательным кредитам (сейчас они составляют 7-8 процентов). Председатель Общественного совета при Минпросвещения РФ Александр Милкус сообщил, что новые условия такого кредитования станут известны к середине августа, в частности, предлагается отмена первоначального взноса и увеличение периода погашения займа.