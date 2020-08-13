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13.08.2020 13:30
Рубрика: Происшествия

Пропавший в тюменском селе мальчик найден погибшим

Текст: Екатерина Призова

В реке Тобол найдено тело маленького ребенка. По информации Следственного комитета Тюменской области, оно принадлежит одному из братьев, пропавших в селе Ярково 11 августа.

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Ребята 5 и 7 лет вместе с приятелями гуляли по воде вдоль берега. Младший зашел слишком глубоко и начал тонуть. Старший бросился на помощь, но тоже ушел под воду.

Одного мальчика сегодня днем нашли - его тело находилось недалеко от населенного пункта. На данный момент известно, что вероятнее всего он утонул (есть признаки того, что именно это стало причиной смерти). Поиски второго брата продолжаются.

"Проводится доследственная проверка по факту гибели ребенка", - сообщает пресс-служба ведомства.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

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