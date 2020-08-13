Учебный год в Югре начнется в офлайн-формате

Об этом на заседании сообщила глава Югры Наталья Комарова в ходе заседания постоянной комиссии по развитию местного самоуправления.

- Обращаю внимание: учебный процесс начнется в очном формате, в условиях строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований из-за пандемии, - отметила Наталья Комарова. - В то же время не отменяются задачи по обеспечению обучения детей в одну смену. В предстоящем учебном году в одну смену будут обучаться 67,5 процента югорских школьников. А также по доступности образовательных организаций для детей в возрасте до 3 лет, шаговой доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Отметим, 663 из 708 образовательных организаций региона уже готовы принять учеников.

- Во всех организациях обеспечены необходимые условия для учеников и педагогов, - подчеркнула Наталья Комарова. - В новом учебном году в Югре будут обучаться почти 230 тысяч школьников, в том числе около 26 тысяч первоклассников.

Очень важно, что по поручению президента России с 1 сентября во всех общеобразовательных организациях Югры, независимо от формы собственности, будет обеспечено одноразовое бесплатное горячее питание для учеников с 1-го по 4-й класс включительно. Дети-сироты, а также оставшиеся без попечения родителей, из многодетных, малоимущих семей, с ограниченными возможностями здоровья будут обеспечены двухразовым горячим питанием. Его стоимость за счет средств бюджета округа составит 136 рублей в день при самостоятельной организации питания и 258,4 рубля в случае организации питания привлеченными предприятиями. Ученикам с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, обучение которых организовано на дому, будет предоставляться компенсация за двухразовое питание.

Как прозвучало в ходе заседания, в 2020 году в Югре запланирован ввод 16 новых образовательных объектов. Общий объем средств из регионального бюджета на подготовку школ нынче превысил 1 миллиард рублей.

В регионе приобрели новое оборудование в столовые и пищеблоки для 178 образовательных организаций, произвели текущие ремонты в 360.

Во всех школах разработаны и согласованы паспорта безопасности. В каждой из них установлено ограждение по периметру, системы видеонаблюдения, пожарная сигнализация, системы оповещения, аварийное освещение и обеспечен пропускной режим.

Кроме того, в новом учебном году 81 общеобразовательная организация планирует осуществлять подвоз 5 455 обучающихся. Всего в Югре для подвоза школьников используется 88 автобусов. Все они соответствуют техническим требованиям, имеют необходимые допуски, оснащены тахографами и спутниковой навигацией ГЛОНАСС, оборудованы ремнями безопасности, укомплектованы медицинскими аптечками, опознавательными знаками "Перевозка детей" и проблесковыми маячками.

Директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин добавил, что обеспечению максимальной безопасности учебного процесса будет содействовать наработанный образовательными организациями опыт дежурных групп в детских садах и проведения ЕГЭ в школах.

В ходе заседания Наталья Комарова напомнила, что 14 августа в инстаграм-аккаунте губернатора состоится прямой эфир с многодетной мамой блогером из Сургутского района Галиной Кузнецовой. Беседа будет посвящена подготовке к новому учебному году в дошкольных и общеобразовательных организациях округа, обсуждению решений, выработанных в этой сфере.